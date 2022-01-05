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Tropikal Kelebek Bahçesi 375 bin ziyaretçi ağırladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2021 yılında 375 bin 504 kişiye kapılarını açtı.

KONYA 05.01.2022, 16:22
Tropikal Kelebek Bahçesi 375 bin ziyaretçi ağırladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2021 yılında 375 bin 504 kişiye kapılarını açtı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi 2021 yılında da yerli ve yabancı ziyaretçilerin favori ziyaret mekanları arasında yer aldı. Bahçe 375 bin 504 ziyaretçi ile Mevlana Müzesi’nden sonra Konya’da en çok ziyaret edilen mekan olmayı başardı. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören bahçe sadece yerli turistlerin değil yabancı turistler ve tur operatörlerinin de uğrak mekanı oldu. 7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi; 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip. Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerine sahip olan bahçede 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü ile ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Bahçede ayrıca kral yılan, dev salyangoz, papağan gibi canlılar yaşıyor. Şu an bakım çalışmaları için geçici olarak kapalı olan mekan 22 Ocak’ta yenilenen yüzü ile ziyaretçilerine yeniden kapılarını açacak. Selçuklu Belediyesi tarafından Konya turizmine kazandırılan ve tarihi Sille Mahallesi’nde yer alan turizm destinasyonları da yıl boyu yoğunluk yaşadı. Başta Aya Elenia Müzesi olmak üzere Zaman Müzesi, Sille Müzesi ve Sille Sanat Galerisi gibi dini, kültürel ve sanatsal müzeleri 2021 yılında 132 bin 515 kişi ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi’nin tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkartırken yenilikçi mekanları da Konya turizmine kazandırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Tropikal Kelebek Bahçemiz Konya’nın güzide ziyaret mekanlarından biri haline geldi. Artık Konya’da Mevlana Hazretleri’nin türbesinden sonra turistlerin en çok ziyaret ettiği yer Tropikal Kelebek Bahçesi oldu. 2021 yılı içerisinde 375 bin kişinin Tropikal Kelebek Bahçesini ziyaret etmesi şehrin ekonomisine de katkı sundu. Kazandırdığımız bu eserin Konya’nın tanıtımına bu derece katkı sağlaması bizleri mutlu ediyor. Hedefimiz yenilenen yüzü ile bahçemizin bilinirliğini ve ziyaretçi sayısını artırmak. Yine belediye olarak müze turizminin de canlandırılması için özellikle Sille Mahallemizde önemli restorasyonlar gerçekleştirdik. Bu restorasyonlar kapsamında kazandırdığımız müzelerimize ilgi her geçen gün artıyor. Bu yıl kapalı dönemler olmasına rağmen 132 bin kişinin müzelerimizi ziyaret etmesi yaptığımız çalışmaların meyvesini verdiğini gösteriyor” dedi.

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