Trampolin Cimnastik Takımı, başarılarıyla Karatay’ı temsil etmeye devam ediyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, 1-3 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Kulüplerarası Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti.

Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, Kulüpler Arası Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Samsun Canik Cimnastik Salonu’nda düzenlenen ve 2 gün süren şampiyonaya 10 ilden 20 kulübün toplam 143 sporcusu katıldı. Büyük mücadelelere sahne olan şampiyonada dereceye girenlere madalya ve kupaları verilirken; Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı sporcuları, turnuvaya damgasını vurmayı başardı. Bu çerçevede turnuvanın küçük erkekler kategorisinde mücadele eden Abdullah Mehmet Tükel ferdi Türkiye Şampiyonu olurken, yine küçük erkekler kategorisinde yarışan Abdullah Mehmet Tükel, Burak Demirci, Ali Eymen Demirci, Abdullah Metin Karapolat ve Doğukan Çetinalp takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız erkeklerde mücadele eden Furkan Erkıç, Muhammet Alper Kaya ve Yusuf Büyükyangöz de başarılı performanslarıyla yine takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Küçük erkekler kategorisi Senkronize Trampolin yarışlarında, Burak Demirci ve Ali Eymen Demirci, bu kategorideki mücadeleleriyle Türkiye 2.’si olurken; yıldız erkekler kategorisi Senkronize Trampolin’de de Muhammet Alper Kaya ve Yusuf Büyükyangöz Türkiye 2.’si oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yaptığı açıklamada, Kulüplerarası Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen başarı dolayısıyla Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı’nı tebrik etti. Başkan Hasan Kılca, Karataylı gençlerin en güzel şekilde yetişmeleri, sporcu ve sağlıklı bir nesil olmaları konusunda ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.