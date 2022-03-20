Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası’na Karatay damgası

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası’nda 7 sporcusuyla başarılı mücadeleler verdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen ve federasyonun 2022 takviminde bulunan Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası, Konya’da gerçekleştirildi. 8 ilden 100 sporcunun yer aldığı ve dereceye girebilmek için mücadele ettiği turnuvaya Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı ise 7 sporcusuyla katıldı. İki gün süren ve birbirinden önemli mücadelelere sahne olan turnuvada 10-12 yaş erkekler kategorisinde finale kalan Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı sporcusu Abdullah Mehmet Tükel, finalde başarılı bir performans sergileyerek 2’nci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Yine 10-12 yaş kategorisinde Burak Demirci 4’üncü olurken, Ali Eymen Demirci 10’uncu oldu. 13-14 yaş kategorisinde yarışan Furkan Erkıç da turnuvada 4’üncü olurken, aynı kategoride mücadele eden Yusuf Büyükyangöz 7’nci, Muhammet Alper Kaya ise 8’inci oldu. Takımın milli sporcusu Emirhan Danış ise 17 yaş ve üstü kategorisinde finaldeki mücadelesinde iyi bir performans gösterememesine rağmen turnuva sonucunda 13-14 yaş erkekler kategorisinde yarışan Furkan Erkıç ile birlikte Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’ne (TOHM) seçilmeye hak kazandı. İki gün süren mücadelelerde dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

“Turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladık”

Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası’nı ve kulübün turnuvadaki performansını değerlendiren Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı antrenörlerinden Sedat Çiçek ise turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını kaydetti. Sedat Çiçek, “Bu turnuvada güzel dereceler elde ettik ve iki sporcumuz da TOHM’a seçildi. Dolayısıyla turnuvayı başarıyla tamamlamış olduk. Önümüzdeki turnuvalarda takım halinde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen kulüp yöneticilerimize ve Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.