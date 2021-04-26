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Toros dağlarının dağ laleleri görsel şölen sunuyor

Konya’nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesi Dedemli Mahallesinde karların erimesiyle açan endemik dağ laleleri yetiştiği bölgelerde adeta görsel şölen sunuyor.

KONYA 26.04.2021, 11:43
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Toros dağlarının dağ laleleri görsel şölen sunuyor

Konya’nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesi Dedemli Mahallesinde karların erimesiyle açan endemik dağ laleleri yetiştiği bölgelerde adeta görsel şölen sunuyor.

Yüksek rakımlı Toros dağlarının yamaçlarında yetişen ve Nisan ayında çiçek açan dağ laleleri sadece bir hafta boyunca doğada kalabiliyor. Türkiye endemik bitki türleri listesinde bulunan laleler kırmızı rengi ve görüntüsü nedeniyle görenleri büyülüyor. Laleleri yerinde görmek isteyen doğasever ve fotoğrafçılar sarp, eğimli ve taşlık yollardan yürüyerek alana ulaşabiliyor.
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