Torku Şekerspor’dan Dünya pistlerine

Torku Şekerspor’un genç bisikletçileri emin adımlarla başarılara koşuyor.

İsrail’in Tel Aviv şehrinde 23-27 Ağustos tarihlerinde yapılan Gençler Dünya Pist Şampiyonasına katılan Torku Şekerspor’un genç sporcusu Ramazan Yılmaz ilk kez katıldığı şampiyonada elemeleri 6. olarak geçti. Torku Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek, "Torku Şekerspor bisiklet okulu sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Genç sporcumuz Ramazan Yılmaz, İsrail’de yapılan Dünya Pist Şampiyonasında ülkemizin gelecek yıllarda güçlü bir bisiklet sporcusu kazanacağını göstermiştir. Amatör ve genç sporculara her zaman desteğimiz devam edecektir. Gösterdiği başarılı grafikten dolayı sporcumuzu ve teknik ekibimizi kutluyorum” dedi.

Torku Şekerspor Kulübü Başkanı Ahmet Bozdam da, Ramazan Yılmaz’ın gelecek yıl da genç kategorisinde yarışacağını belirterek, uluslararası arenada da madalya kazanabilmek için çok çalışacaklarını ifade etti. Gelecek yıllarda Torku Şekerspor’un spor alanında bir model olacağını söyleyen Bozdam, "Sporcumuz Ramazan Yılmaz ve antrenörümüz İsmail Uğurlu’yu tebrik ediyorum " şeklinde konuştu.