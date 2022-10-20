Torku Şekerspor sporcusu Emine Seçkin Dünya Şampiyonası kadrosunda

Badminton sporcusu Emine Seçkin, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 1-6 Kasım tarihlerinde Japonya’nın Tokyo şehrinde yapılacak olan Para Badminton Dünya Şampiyonasına katılacak. Kariyerinde olimpiyat 4’üncülüğü, Avrupa şampiyonlukları ve dünya dereceleri yanında çok sayıda uluslararası derecesi bulunan Torku Şekerspor ’un başarılı sporcusu Emine Seçkin, antrenmanlarını Torku Şekerspor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam yönetiminde sürdürüyor.

20-26 Ekim tarihlerinde Konya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampına 8 sporcu ile katılacak olan Emine Seçkin’in Dünya Şampiyonasında madalya kazanmasını beklediklerini söyleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Sporcularımızın başarılı olabilmeleri için her türlü imkanı sağlamaya gayret ediyoruz. Emine Seçkin kardeşimiz zaten çok başarılı. Tokyo’da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında da hem ülkemize hem de bize madalya kazandıracağına inanıyorum. Sporcumuza ve milli takımımıza başarılar dilerken güzel sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

Milli Sporcu Emine Seçkin de aylardır bu şampiyonaya hazırlandıklarını belirterek bu şampiyonadan madalya ile dönmek için kampta da çok çalışacağını ve milli takım arkadaşları ile başarılı olacaklarını söyledi.