Ticaret Bakanlığı’nın geri ödeme desteğiyle, ihracatçı firmalar dijital pazara avantajlı girecek

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatı teşvik etmek amacıyla ‘dijital pazara giriş’ genelgesinin 2022 yılına dair yeni düzenlemeleri yayınlandı. Genelgeye göre ihracat firmaları, bakanlıkça onaylanan dijital ihracat platformlarına üye olmak için ödedikleri ücretlerin 15 bin 102 TL’ye kadar olmak kaydıyla, yüzde 60’ını Ticaret Bakanlığı’ndan geri alabilecek.

Ticaret Bakanlığı, ‘Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden, 2022 yılına dair usul ve esasların düzenlemelerini içeren genelge yayınladı. Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan genelgeye göre, ihracatçı firmalara dijital ihracat platformlarına ödeyecekleri üyelik ücretleri için geri ödeme desteği sağlanacak.

“İhracatçılar dünyanın her yerine daha kolay erişecek”

Destek kapsamındaki dijital ihracat platformlarından biri olan TurkishExporter.com.tr’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel, yeni düzenlemede artırılan destekle birlikte ihracatın hızlanacağını düşündüğünü söyledi. Firmaları büyük bir pazarın beklediğini ifade eden Gazel, “Bu kararla ihracatçı firmalar dijital pazara avantajlı girecek, dünyanın her yerine daha kolay erişecek” diye konuştu.

“İhracat ülkemiz için en önemli vizyon”

E-ihracat platformlarının yeni nesil kolay ihracatı mümkün hale getirdiğinin altını çizen Gazel, TurkishExporter aracılığıyla dünyanın her yerinden alıcılarla Türk ihracatçıların buluştuğunu dile getirdi. Yıllık 20 milyar dolar ihracat potansiyeli ürettiklerini vurgulayan Gazel, şunları söyledi:

“İhracat şu an ülkemiz için en önemli vizyon. Dış ticaret açığımızı en kolay ve etkili şekilde düşürmenin, dünyayla rekabet edebilmenin tek yolu ihracattan geçiyor. Bu anlamda ihracatçı firmaların üzerine büyük bir görev düşüyor. Biz de TurkishExporter olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Firmalarımıza yapılacak bu dijital pazara giriş desteği ihracatı daha da hızlandıracak, biz de dünyanın her yerinden müşteriyle Türk ihracatçıyı buluşturmaya devam edeceğiz. TurkishExporter her yeni gün 450-500 adet önemli ihracat alım ilanı yayınlar. Yine her gün 8 ila 10 bin adet, dünyadan Türkiye’ye firmalar arası mesaj trafiğine dijital köprü olur.”

Karar yıl boyu geçerli

Genelgede Ticaret Bakanlığı tarafından onay verildiği belirtilen dijital ihracat platformları 2022 yılı boyunca geçerli olacak. Belirtilen şartları sağlayan firmalar başvurularını Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan belgeler aracılığıyla yapabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından başvuruları onaylanan firmalar, dolduracakları ödeme talep formuyla birlikte geri ödeme desteklerini alabilecek.