“Teknik, Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Boyutuyla Deprem Çalıştayı” Karatay’da başladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve HUDER Konya Şubesi’nin işbirliğiyle organize edilen “Teknik, Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Boyutuyla Deprem Çalıştayı” başladı.

Karatay Belediyesi ile Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şubesi işbirliğinde düzenlenen “Teknik, Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Boyutuyla Deprem Çalıştayı” başladı. Aziziye Kültür Merkezi’ndeki çalıştayın açılış konuşmasını yapan HUDER Konya Şube Başkanı Avukat Levent Babacan, “Asrın felaketini teknik, sosyal, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla ele alarak yeni üzüntülerin yaşanmaması, yaşanan üzüntülerin kısmen de olsa giderilebilmesi için bu programı düzenledik” dedi.

Açılış konuşmasının ardından çalıştayın ilk günün 1. oturumunda Konya siyaseti, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerden önemli isimler “Deprem Bölgesi İzlenimleri ve Bir Depremin Düşündürdükleri” başlığı altında, depremin en çok vurduğu Hatay’ı ve Konya’nın bölgeye yönelik çalışmalarını anlattı. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Konya’ya çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir ve diğer tüm belediyelerimize, STK’larımıza, hayırseverlerimize, iş adamlarımıza gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizi vuran büyük depremlerin hemen ardından böyle bilimsel bir çalışma, bir çalıştay yine ilk defa Konya’da yapılıyor. Emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konya’nın tüm gücüyle Hatay’da olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere Selçuklu, Karatay ve Meram Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve STK’larımız Türkiye’ye örnek çalışma yaptı, yapmaya devam ediyor. Bu Konya’ya da Türkiye’ye de değerlerimize de değerlerimizi temsil eden insanlarımıza da çok yakıştı. Oraya en güçlü şekilde destek olan Konya oldu. Ben 11 ilimizde görev yapan tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Konya Türkiye’nin mayasıdır”

Depremin olduğu ilk saatler itibariyle Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda hareket ederek, bölgeye hareket ettiklerini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’nın çok büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Depremin ardından ilk 8-9 gün Konya’dan birçok kalemde yardım malzemesi gitti. Karatay Halk Ekmek aracılığıyla bu süreçte 1 milyonun üzerinde ekmeği bölgeye ulaştırdık. Karatay bölgesinden topladığımız 100 tırlık yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Bunun sürdürülebilir olması da son derece önemli. Yine arama kurtarma, enkaz kaldırma ile diğer faaliyetleri yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Bölgede bugüne kadar 60 iş makinası ve 400’ün üzerinde personelimiz görev yaptı, yapmaya devam ediyor. Antakya ve Reyhanlı bölgesinde temizlik, ilaçlama ve benzeri çalışmalar yapıyoruz. Bölgede çocuk oyun grupları kuruyoruz, oradaki çocuklara yönelik birtakım etkinlikler yapıyoruz. Konya’da misafir edilen ailelerin çocuklarına yönelik de faaliyetlerimiz var. Konya Türkiye’nin mayasıdır ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Konyamız’ın bölgeye yönelik maddi ve manevi yardımlarımızın süreceğine inanıyorum. Konya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, STK’larımız ve odalarımızla birlikte Hatay’da bin konteynerden oluşan bir Konya Mahallesi inşasına başladık. Kısa bir sürede burayı tamamlayarak depremzedelerin istifadesine sunacağız. Hatay ile Konya arasında bir gönül bağı kuruldu. Bu bağ güçlenerek devam edecek inşallah” dedi.

“Devletimiz de milletimiz de yerel yönetimlerimiz de STK’larımız da orada”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Belediyelerinin depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde olduğuna dikkat çekerek, “Depremin ilk anından itibaren devletimiz de milletimiz de yerel yönetimlerimiz de STK’larımız da deprem bölgesindeydi. Devlet-millet olarak nereye ulaşabildiyse nereye erişebildiyse orada elinden ne geliyorsa çaba sarf etti. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza milletvekilimize orada görev alan herkese şükranlarımı arz ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hatay’da Konya olarak iyi bir sınav verdik”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, tüm Konya belediyelerinin depremin ilk gününden itibaren Hatay’ın yaralarını sarmak için seferberlik ilan ettiğini söyleyerek “Hatay’da ilk günden itibaren Konya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerimizle birlikte seferberlik ilan ettik. Depremin ilk gününden itibaren Konya olarak Hataylı kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Çalıştayın ilk oturumunda son olarak söz alan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan ise, yaşanılan sürecin tanımlanmasının çok zor olduğuna vurgu yaparak, “Depremin ilk anından itibaren belediyelerimiz çok ciddi bir reaksiyon gösterdi. Kendi gücünü, kendi operasyonel kabiliyetini maksimum düzeye çıkaran sivil toplum kuruluşlarımız da arama-kurtarma birimlerini, yardım tırlarını ve mobil aşevlerini sahaya sevk etti. Her gittiğimiz deprem bölgesinde AFAD’la, Kızılay’la Afet Koordinasyon Merkezlerimizle bir paydaş olarak ellerinden gelen tüm çabayı gösterdik, göstermeyi de sürdürüyoruz” diye konuştu.

Çalıştayın ilk gününün 2. oturumunda moderatörlük koltuğunda Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik vardı. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Fetullah Arık, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Süleyman Kamil Akın, Şehir Plancıları Odası Konya Şubesi Başkanı Osman Örs, Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Aslan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ruhi Can Alkın ile Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Erdal Arslan “Teknik, Ekonomik ve Sosyal Boyutuyla Deprem” konu başlığında sunumlarını gerçekleştirdi.