Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110338
ALTIN
369.343
DOLAR
6.7745
STERLİN
8.5992
EURO
7.6467
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Boş bulduğu tramvayda zumba yaptı
Tramvayda zumba yaptı
Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM'i kilitledi
TEM otoyolu kilitlendi
Karpuzlu trafik magandası yakalandı
Karpuzlu trafik magandası yakalandı

Tedavisi tamamlanan şahinler doğaya bırakıldı

KONYA’DA TEDAVİLERİ TAMAMLANAN ŞAHİNLER YENİDEN DOĞAL YAŞAM ALANIYLA BULUŞTURULDU.

Tedavisi tamamlanan şahinler doğaya bırakıldı

KONYA’DA TEDAVİLERİ TAMAMLANAN ŞAHİNLER YENİDEN DOĞAL YAŞAM ALANIYLA BULUŞTURULDU.

07 Haziran 2020 Pazar 14:42
2 Okunma
Tedavisi tamamlanan şahinler doğaya bırakıldı

Konya’da tedavileri tamamlanan şahinler yeniden doğal yaşam alanıyla buluşturuldu.

Konya’nın farklı noktalarında arazide yaralı vaziyette bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekiplerine teslim edilen ve Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği tarafından tedavi edilen iki şahin tekrar doğaya bırakıldı.

Karatay İlçe Kaymakamı A.Selim Parlar ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Bozdağ Yaban Hayatını Geliştirme Sahası’nı ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü Tuğrul Şahin, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ölçer, Konya İl Şube Müdürü Onur Budak ve Bozdağ Şefi Figen Koyuncu’nun karşıladığı Kaymakam Parlar ve Belediye Başkanı Kılca, tedavi edilerek rehabilite edilen şahinleri doğaya bıraktı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaylapınar pazar alanı hizmete başladı
Yaylapınar pazar alanı hizmete başladı
NEÜ yayınevinden yeni bir eser
NEÜ yayınevinden yeni bir eser
Konya Bilim Merkezi ziyaretçilerini bekliyor
Konya Bilim Merkezi ziyaretçilerini bekliyor
Konya’da bulunan yavru kartal koruma altına alındı
Konya’da bulunan yavru kartal koruma altına alındı
Selçuklu’da normalleşme başladı
Selçuklu’da normalleşme başladı
Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Konya otogarı yeniden hizmete başladı
Konya otogarı yeniden hizmete başladı
NEÜ, tüm üniversitelilere kapılarını açıyor
NEÜ, tüm üniversitelilere kapılarını açıyor
Başkan Kavuş: “Hizmetlerimizi ertelemiyor aksine hızlandırıyoruz”
Başkan Kavuş: “Hizmetlerimizi ertelemiyor aksine hızlandırıyoruz”
Karatay’ın parkları normalleşme dönemi için hazır
Karatay’ın parkları normalleşme dönemi için hazır
Konya’da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde süre uzatıldı
Konya’da sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinde süre uzatıldı
Cuma namazı için stada alınmayan 88 yaşındaki adam: 'Namazımı kıldım kimse merak etmesin, üzülmesin'
Cuma namazı için stada alınmayan 88 yaşındaki adam: 'Namazımı kıldım kimse merak etmesin, üzülmesin'
NEÜ pandemi sürecinde fiziki etkinlikleri online ortama taşıyarak binlerce kişiye ulaştı
NEÜ pandemi sürecinde fiziki etkinlikleri online ortama taşıyarak binlerce kişiye ulaştı
Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim
Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim
Gidemedikleri köylerine kamera yerleştirip özlem gideriyorlar
Gidemedikleri köylerine kamera yerleştirip özlem gideriyorlar
Başkan Kılca’dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
Başkan Kılca’dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
Başkan Kılca: “Çocuklarımızın daha kaliteli mekanlarda eğitim almalarına katkı sunuyoruz”
Başkan Kılca: “Çocuklarımızın daha kaliteli mekanlarda eğitim almalarına katkı sunuyoruz”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: "Meslek liselerimiz ile gurur duyuyoruz"
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: "Meslek liselerimiz ile gurur duyuyoruz"
Meram Zabıtasından fırın denetimi
Meram Zabıtasından fırın denetimi
Başkan Kılca: “Hedefimiz sıfır atık”
Başkan Kılca: “Hedefimiz sıfır atık”

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim