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TDBB Başkanı Altay, Uluslararası 4. Issık Göl Forumu’na katıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un anısına düzenlenen Uluslararası 4. Issık Göl Forumu’na katıldı. Katılımcılara video konferansla seslenen Başkan Altay, “Hepimiz geleceğe daha güzel bir dünya bırakmanın çabası içinde çalışıyoruz” dedi.

KONYA 11.12.2020, 16:57
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TDBB Başkanı Altay, Uluslararası 4. Issık Göl Forumu’na katıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un anısına düzenlenen Uluslararası 4. Issık Göl Forumu’na katıldı. Katılımcılara video konferansla seslenen Başkan Altay, “Hepimiz geleceğe daha güzel bir dünya bırakmanın çabası içinde çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği video mesajla başlayan forumun açılış oturumunda konuşan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cengiz Aytmatov’un sadece Kırgızistan veya Türk dünyası edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en usta kalemlerinden biri olduğunu dile getirdi. Başkan Altay, video konferans üzerinden yaptığı konuşmasında, Cengiz Aytmatov adına düzenlenen forumun, onun engin kültür birikimi, fikirleri ve eserleri ile aramızda yaşamaya devam ettiğinin en önemli nişanelerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Konya olarak Kırgızistan ile çok iyi münasebetlerimiz bulunuyor. TDBB olarak da birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu forumun ve ileride yapılacak benzer etkinliklerin ülkelerimiz arasında yakınlaşmayı daha da artıracağını düşünüyorum” dedi.

“Daha güzel bir dünya bırakmanın çabası içindeyiz”

Tüm dünyanın pandemi sürecinde kısıtlamalarla hayatını sürdürmeye çalıştığı bu günlerde, Aytmatov’un evrensel mesajlarına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Diller, renkler ve ırklar ayrı olsa da insanların tamamı aynı gezegende yaşamakta, aynı havayı teneffüs etmekte ve aynı güneşten yararlanmakta. Yani dünya, insanlığın ortak mirası konumunda. Hepimiz geleceği daha az sorunlu, daha güzel bir dünya bırakmanın çabası içinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu. TDBB olarak 30 farklı ülkeden 1.160’dan fazla üyesiyle başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünyada huzurun ve güvenin hakim olması için gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Cengiz Aytmatov anısına düzenlenen bu forumda da ortak sorunların çözümü için hep birlikte mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aytmatov’un bir yazar, mütefekkir, ilim adamı olduğu kadar aynı zamanda başarılı bir diplomat olduğunu da aktaran Başkan Altay, şöyle devam etti: “Güzel bir tevafuktur ki; biz de Konya’da bu hafta büyük mütefekkir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini vefatının 747. yılında anıyoruz. Hazreti Mevlana ve Cengiz Aytmatov, ayrı zamanlarda dünyaya teşrif etseler de aynı kökün dalları, yakın coğrafyaların insanlarıdır. Her ikisinin de verdikleri evrensel mesajları anlamaya günümüz dünyasının büyük ihtiyacı bulunuyor. Hazreti Mevlana, ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır’ diyor. Aytmatov ise, ‘Bir dal kırılmış ne çıkar, yeter ki çınarın gövdesi sağlam kalsın’ diyor. Bizler de aynı ortak duyguda, aynı çınarın gövdesi olarak Hazreti Mevlana’nın ve Cengiz Aytmatov’un mirasını ihya etmeye devam edeceğiz.”
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