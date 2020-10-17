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TDBB Başkanı Altay: “Çocuk katili Ermenistan’ı lanetliyoruz”

TDBB BAŞKANI VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, AZERBAYCAN'IN GENCE VE MİNGEÇEVİR KENTLERİNDE ÇOCUKLARIN DA İÇİNDE OLDUĞU AZERBAYCANLI VATANDAŞLARI ŞEHİT EDEN ÇOCUK KATİLİ ERMENİSTAN’I VE DESTEKÇİLERİNİ LANETLEDİ.

KONYA 17.10.2020, 12:29
TDBB Başkanı Altay: “Çocuk katili Ermenistan’ı lanetliyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerinde çocukların da içinde olduğu Azerbaycanlı vatandaşları şehit eden çocuk katili Ermenistan’ı ve destekçilerini lanetledi.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerinde sivil halka yönelik yaptığı saldırıyı kınadı. Başkan Altay, işgal ettiği Karabağ’da Azerbaycan’ın topraklarını geri almak için verdiği mücadele karşısında Ermenistan’ın fiyasko yaşadığını belirtti. Altay, Ermenistan’ın cepheyi genişletmek için her zaman yaptığı gibi kalleşçe sivil yerleşim yerlerine saldırdığını dile getirerek, “Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerinde çocukların da içinde olduğu Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizi katleden Ermenistan’ı ve ona destek veren güçleri lanetliyoruz. Çocuk katili Ermenistan’ın bu namert hareketleri Azerbaycan halkının iradesini asla kıramayacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak ve Türk Dünyası belediyeleri olarak her zaman hak davasında Azerbaycanımızın yanında olmaya, tek millet iki devlet olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Terör devleti Ermenistan’ı ve ona destek veren herkesi kınıyoruz. Çocukların da hayatını kaybettiği saldırının ve bu savaş suçunun bedelini hem Ermenistan hem de destekçileri elbette ödeyecektir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaralı kardeşlerimize ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim, hak davamızda her daim yanımızda olsun” dedi.

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