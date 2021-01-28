TDBB Başkanı Altay Azerbaycan Büyükelçisi’ni ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’e ziyarette bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı çok büyük bir zafer elde ettiğini belirterek, Ermeni işgalinden kurtulan Dağlık Karabağ’ın inşası ve ihyası için Türk Dünyası Belediyeler birliği olarak hazır olduklarını söyledi. Başkan Altay, “Son Azerbaycan ziyaretlerinden önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da arz etmiştim. Özellikle Dağlık Karabağ bölgesindeki şehirlerin yeniden imarı ve inşası konusunda üzerimize düşen konuları yerine getirmeye hazırız. Tek devlet, iki millet düsturuyla Dağlık Karabağ’daki şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şimdi yapılması gereken oradaki şehirlerin ayağa kaldırılması; yeniden imarı, ihyası. Bu konuda hem Türk dünyası coğrafyasındaki belediyelerimiz hem de ülkemizdeki belediyelerimiz çok hevesli. Üstümüze ne düşüyorsa maddi manevi olarak, her zaman yanınızdayız. Hem kardeş şehir ilişkilerinin yeniden oluşması, hem de bu konuda işbirliğinin artırılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Tek millet olarak bizim başka yolumuz yoktur”

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Liderlerimiz tek millet iki devletin liderleri olarak bizim kardeşliğimizi ileri yürütürler. Her zaman biz de böyle yürüteceğiz. Yüreğimizden gelen de budur. Tek millet olarak bizim başka yolumuz da yoktur. Sizin şahsınızda tüm belediyelere teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim; siz en başarılı belediye başkanlarındansınız. Bunu gördüm. Selçuklu Belediyesinde olduğunuz zaman da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz zaman da bunu gördüm. Biz kardeş gibi aynı zamanda bu tecrübeyi de birbirimizle inşallah bölüşürüz” dedi.