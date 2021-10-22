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Tarım aletinden düşen çiftçi hayatını kaybetti
Konya’nın Yunak ilçesinde tarlada ekim yaptığı tarım aletinde iken dengesini kaybeden çiftçi, ekim makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
KONYA 22.10.2021, 12:11
Konya’nın Yunak ilçesinde tarlada ekim yaptığı tarım aletinde iken dengesini kaybeden çiftçi, ekim makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Yunak ilçesine bağlı Karayayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada ekim yaparken mibzerde bulunan Uğur Özmen (28), dengesini kaybederek mibzerin altında kaldı. 28 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın yaptığı incelemeler sonrası Uğur Özmen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.