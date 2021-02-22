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Tarihi Konya surları gün yüzüne çıkıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Şükran Mahallesinde yürütülen dönüşüm çalışmalarının yanında tarihi ve kültürel dokunun yeniden ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

KONYA 22.02.2021, 13:58
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Tarihi Konya surları gün yüzüne çıkıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Şükran Mahallesinde yürütülen dönüşüm çalışmalarının yanında tarihi ve kültürel dokunun yeniden ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aynı bölgede ortaya çıkan tarihi zenginlikler çalışmaları geciktirse de kısa süre sonra yükselmeye başlayacak projeye ayrı bir değer katacak.

“Geleceğe bir açık hava müzesi miras bırakmak istiyoruz”

Şükran Dönüşüm Projesi’nin, tarihi değerleri koruyacak biçimde şekillendiğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, devam eden hafriyat ve kazı çalışmaları ile özellikle ortaya çıkarılacak ata mirası kale surlarıyla birlikte yükselecek dönüşümün, turizme de önemli katkı sunacağını kaydetti. Tarihi yapılarla birlikte uyum içinde gerçekleştirilecek projenin bölgenin estetiğine uygun bir şekilde yapılanmasıyla ortaya kimlikli bir şehir dokusu ortaya çıkacağını da belirten Başkan Kavuş, “Geçmişi ve tarihi dokuyu en güzel şekilde ortaya çıkararak muhafaza edip gelecek nesillere aktarmak da önemli görevlerimizden biri. Bu anlamda sadece Şükran Mahallesi’nde değil tüm Meram’da tarihi ve kültürel mirası korumak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Dönüşüm çalışmaları kapsamında Şükran Mahallemizde saklı kalmış hazineleri ve tescilli yapıları tek ada içinde toplayacak özel bir çalışma yürütüyoruz. Titizlikle ve hassas bir şekilde yürüttüğümüz bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkan tarihi zenginliklerimizi özenle koruyarak projeye dahil etmeye devam ediyoruz. Ata yadigarı tarihi Konya kale surları da bunlardan biri olacak. Surlarla birlikte tarihi zenginliklerimizi geleceğe bir açık hava müzesi gibi miras bırakmak istiyoruz. Nasıl ki kökleri kuruyan bir ağaç yaşayamaz ayakta duramazsa geçmişini unutan, koruyup kollamayan toplumlar ve şehirler de istikbalini inşa edemez. Biz bugüne dek bu bilinçle hareket ettik bundan sonra da bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bölgenin otopark ihtiyacı için çözüm üretmeye devam edeceğiz”

Öte yandan, Bedesten ve çevre esnafları ile bölgeye alışveriş için gelen vatandaşların otopark ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanında kalan ve yıkılmayı bekleyen binaların yıkım işlerini tamamlayıp bu alanları geçici otopark olarak yeniden düzenleyeceklerini ifade etti. Kavuş, ‘Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm’ çalışmaları boyunca sürmesi muhtemel bölgenin otopark sorununu en aza indirebilmek için şartların elverdiği ölçüde çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi. Mustafa Kavuş, “Şükran Mahallesi Projesi uzun süredir tamamlanmayı bekleyen sadece bölgenin ya da Meram’ın değil tüm Konya’nın en prestijli projelerinden biri olacak. Böylesi önemli bir projeye ilk kazma vurulmadan önce burada otopark olarak kullanılan yerler bölge esnafına büyük kolaylık sağlamıştı. Ama şimdi başlayan hafriyat ve kazı çalışmaları ile birlikte bu imkanı ortadan kalkan Bedesten ve çevre esnafı ile vatandaşlarımızın otopark sorununu çözebilmek adına imkanların el verdiği ölçüde çözümler üretmeye gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede bölgede bulunan ve yıkılmayı bekleyen binaların yıkımlarını tamamlayıp bu alanları geçici otopark olarak yeniden düzenleme çalışmalarımıza başladık. Bu alan sıkıntıyı bir nebze olarak ortadan kaldıracak. Dönem dönem üretilecek çözümlerle esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın bu süreci en az zorlukla atlatabilmeleri için gayret sarf etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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