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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan çalılık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

KONYA 28.05.2021, 15:28
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan çalılık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli Şeker Fabrikası kavşağı civarında meydana geldi. A.G. idaresindeki 51 DZ 315 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çalılık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücü A.G. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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