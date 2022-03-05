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Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi, vefatının 11. yıl dönümünde Karatay’da anıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen “Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi Paneli” gerçekleştirildi.

KONYA 05.03.2022, 14:46
Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi, vefatının 11. yıl dönümünde Karatay’da anıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen “Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi Paneli” gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi ve KTO Karatay Üniversitesi; Konya Eski İl Müftüsü ve Kapu Camii Vaizi merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi’yi, vefatının 11. yıl dönümünde gerçekleştirilen bir panelle andı. “Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi” paneli, Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi’nde vatandaşların büyük bir ilgisiyle gerçekleştirildi. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ’ın oturum başkanlığını yaptığı panelde Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi’yi KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Atçeken, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin ve Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü anlattı.

“Şehrimizin manevi mimarlarını anmaya ve anlatmaya devam edeceğiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, panel öncesinde yaptığı konuşmada Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi’nin sohbetlerindeki güzel üslubuna ve vaaz vermedeki maharetine vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Tahir Büyükkörükçü Hocamız, ömrünü ilme ve İslam’a adamış, vaazlarıyla gönüllere taht kurmuş, şehrimizin manevi rehberlerinden mümtaz bir şahsiyetti. Vaaz ve sohbetlerinde dinleyicilerine ilmi ve irfanı en güzel üslupla sunan, vaaz vermedeki mahareti dolayısıyla Tahir Büyükkörükçü hocamız, ‘Sultanü’l-vaizin’ olarak tanınıyor. Bütün vaiz ve hatipler için rol model olan öncü bir alim olan; güzel sözlü, zarafet ve nezaket sahibi Tahir Büyükkörükçü Hocamızı bu vesileyle rahmetle anıyorum. Bizler de Karatay Belediyesi olarak, hayatımıza ve gönül dünyalarımızda büyük izler bırakmış değerli büyüklerimizi daha iyi tanıtmak, gelecek nesillerimizin de bu engin denizlerden istifade edebilmesine katkı sunmak için anma programları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi için okunan hatimler için dua edilirken; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da panelistlere ve katılan vatandaşlara teşekkür ederek programa katkılarından dolayı konuşmacılara plaket takdim etti.

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