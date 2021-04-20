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Tahir Akyürek gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, ülke ve Konya gündemine dair açıklamalarda bulundu.

KONYA 20.04.2021, 14:19
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Tahir Akyürek gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, ülke ve Konya gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Akyürek’e İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Yazar eşlik etti. Tüm dünyanın beklenmedik bir pandemi dönemi ile karşı karşıya olduğuna değinen Akyürek, “Pandemi dolayısıyla dünya ekonomisi küçüldü, ticaret daraldı, turizm sektörü durma noktasına geldi. 2021 yılı bu açıdan çok önemli bir yıl. Virüsle mücadelede ciddi bir aşamaya gelinen bir yıl hem de inşallah pandeminin sona ereceği bir yıl olacak. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık teşkilatımız müthiş bir çalışma içerisinde bulunuyor. Halkımızın da bu mücadeleye destek vermesini arzu ediyoruz” dedi. Akyürek, pandemi döneminde merkezi hükümetin ve belediyelerin de yoğun mesai içerisinde çalıştıklarını, Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin de halkın yanında olduğunu ifade etti.

Dört yıl önce Nisan ayında yapılan referandumla Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildiğini anımsatan Akyürek, “Türkiye’de artık geriye dönmek, geriye gidiş mümkün değildir. Türkiye’yi lider ülke yapma vizyonuyla yola devam ediliyor” diye konuştu.
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