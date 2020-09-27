Son Dakika
Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN DURDURULAN ŞÜPHELİ 2 ŞAHISTAN BİRİNİN ÜZERİNDEN BİR MİKTAR EROİN ELE GEÇİRİLDİ.
KONYA 27.09.2020, 16:37
3
Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından durdurulan şüpheli 2 şahıstan birinin üzerinden bir miktar eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ulu Cami civarında A.Y. ve A.A. isimleri şahısları şüphe üzerine durdurdu. Şahısların yapılan üst aramasında A.Y.’nin üzerinden bir miktar eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:01
|Yatsı
|20:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Galatasaray
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Konyaspor
|2
|4
|8. Antalyaspor
|2
|4
|9. Fenerbahçe
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|7. Bandırmaspor
|3
|4
|8. Giresunspor
|3
|4
|9. Tuzlaspor
|2
|4
|10. Balıkesirspor
|3
|3
|11. Bursaspor
|3
|3
|12. Altınordu
|2
|3
|13. Ankaraspor
|3
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. Man City
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Wolverhampton
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. West Bromwich
|3
|1
|17. Burnley
|2
|0
|18. West Ham
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Real Madrid
|2
|4
|6. Villarreal
|2
|4
|7. Celta de Vigo
|2
|4
|8. Getafe
|2
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Cádiz
|2
|3
|12. Osasuna
|3
|3
|13. Athletic Bilbao
|2
|3
|14. Huesca
|3
|2
|15. Eibar
|3
|1
|16. Deportivo Alaves
|3
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Barcelona
|0
|0
|19. Sevilla
|0
|0
|20. Elche
|1
|0