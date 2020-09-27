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Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN DURDURULAN ŞÜPHELİ 2 ŞAHISTAN BİRİNİN ÜZERİNDEN BİR MİKTAR EROİN ELE GEÇİRİLDİ.

KONYA 27.09.2020, 16:37
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Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından durdurulan şüpheli 2 şahıstan birinin üzerinden bir miktar eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ulu Cami civarında A.Y. ve A.A. isimleri şahısları şüphe üzerine durdurdu. Şahısların yapılan üst aramasında A.Y.’nin üzerinden bir miktar eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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