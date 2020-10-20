Şüpheli araçtaki şahıstan uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda park halindeki şüpheli araçta bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, bir petrol istasyonunda içerisinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki şüpheli araçta arama yaptı. Kimlik kontrolü yapılan şahısların üst aramasını yapan polis, Yasin C.’nin üzerinde 5 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Yasin C. ve araçta bulunan Mehmet Ç., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.