banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden 2 bin 703 adet uyuşturucu hap çıktı

Konya’da narkotik ve asayiş polisinin kent merkezinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan 1 kişinin üzerinde 2 bin 703 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

KONYA 23.09.2021, 13:18
Şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden 2 bin 703 adet uyuşturucu hap çıktı

Konya’da narkotik ve asayiş polisinin kent merkezinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan 1 kişinin üzerinde 2 bin 703 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekipleri, kent merkezinde farklı noktalarda asayiş uygulaması yaptı. Polis ekipleri uygulamada hareketlerinden şüphelenilen 1 kişiyi durdurarak kimlik sorgusu ve üzerinde arama yaptı. Şahsın üzerinden 2 bin 703 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” sucundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0