Şüphe araçta gizlenmiş 4 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi

Konya’da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir aracın gizli bölmesine zulalanmış 4 bin 960 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, araca sonradan yapılan gizli bölmeler tespit edildi. Gizli bölmenin açılmasıyla birlikte piyasa değeri 75 bin liralık 4 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü.