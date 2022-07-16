Sulama kanalına düşen yavru yaban keçisi boğulmaktan kurtarıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde araziden geçen yaban keçisi sulama kanalına düştü. Bir çiftçi tarafından boğulmaktan son anda kurtarılan yavru yaban keçisi, teslim edildiği Milli Parklar görevlileri tarafından yeniden doğal yaşam alanına yeniden bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seydişehir ilçesine bağlı Çatmakaya Mahallesi’nde yaşandı. Bir çiftçi arazisinde çalışırken sulama kanalına bir keçinin düştüğünü ve annesinin de kanal kenarında başında beklediğini gördü. Keçinin yavru bir yaban keçisi olduğunu fark edince kanala giren çiftçi, yavru keçiyi sudan çıkararak ölümden kurtardı. Yavru keçinin annesinin korkarak bulunduğu yerden ayrıldığını fark eden çiftçi, bunun üzerine yavru keçiyi evine götürerek kuruladı. Daha sonra muhtarlık aracılığıyla Beyşehir Milli Parklar Şefliği’ne haber verildi. Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, yerleşim merkezine giderek yavru yaban keçisini teslim alırken, yapılan kontrolde yavru keçinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Görevliler, yavru yaban keçisinin annesine kavuşturmak amacıyla dağlık alanda yaban keçilerinin olduğu alana salarak bir süre takip ederken, duyarlı vatandaşa ise teşekkür etti.