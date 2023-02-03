Sulak Alanlar Günü Beyşehir buluşması

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölüne kıyısı bulunan Beyşehir ilçesinde Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin de aralarında olduğu Ramsar Sözleşmesi’ne üye 171 ülkede kutlanan “Dünya Sulak Alanlar” günü dolayısıyla sulak alanların önemine dikkat çekildi. Etkinlikte, sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı konusunda kamuoyu bilincini geliştirmek amacıyla 1997 yılından bu yana her yıl 2 Şubat tarihinin Sulak Alanlar Günü olarak kutlandığı vurgulandı.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü Gültekin Aksan’ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmaların ardından kürsüye gelen Selçuk Üniversitesi (SÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay, Türkiye’nin bitki biyo çeşitliliği ile bilgiler verirken, “Beyşehir Gölü Milli Parkı ve çevresi bitkilerine örnekler” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Beyşehir Gölü kıyısında bir araya gelen protokol mensupları, SÜ Kuş Gözlem Topluluğu, Ali Akkanat Turizm Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ve öğrencileri ile milli parklar görevlilerinin de katılımıyla Yeşildağ İskele mevkiisine yürüyüş parkurunda doğa yürüyüşü ve kuş gözlem etkinlikleri gerçekleştirildi.