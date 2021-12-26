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SÜ’de ‘Uluslararası Anadolu’nun İrfan Çağı Sempozyumu’ düzenlendi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ev sahipliğinde “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında Uluslararası Anadolu’nun İrfan Çağı Sempozyumu düzenlendi. Sempozyum kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” temalı resim, afiş ve grafik sergisinin açılışı da yapıldı.

KONYA 26.12.2021, 13:38
SÜ’de ‘Uluslararası Anadolu’nun İrfan Çağı Sempozyumu’ düzenlendi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ev sahipliğinde “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında Uluslararası Anadolu’nun İrfan Çağı Sempozyumu düzenlendi. Sempozyum kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” temalı resim, afiş ve grafik sergisinin açılışı da yapıldı.

Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırma Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi, Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Anadolu’nun İrfan Çağı (XIII - XIV. Yüzyıllar) Sempozyumu, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa; Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Konya, yeni Türkiye’nin çok önemli aktörlerinden biridir”

Programın açılış konuşmasını yapan 25. ve 26. Dönem Ak Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, “Türkçenin yazı dili haline dönüşmesinde Konya’nın rolü çok büyük. Türkçe bir yazı dili olarak Konya bölgesinde doğdu ve bu bölgeden bütün Anadolu’ya, Balkanlara ve Türkçenin konuşulduğu başka coğrafyalara ulaşabilecek bir çerçeveye ulaştı. Konya bu merkez konumunu, sahip olduğu coğrafyaya borçludur. Geçmişte ulaşımın, bilimin, kültürün çok aktif merkezlerinden biriydi. Konya, son yıllarda yeniden kendini geliştirerek tekrar Türkiye’ye katkı sağlayabilecek imkanlar elde edebilecek. Kültürel birikimi ve üniversiteleriyle Konya, ‘Yeni Türkiye’nin çok önemli aktörlerinden biridir. Bu konumunu gelecekte daha da dikkat çekecek bir şekilde geliştireceği kanaatindeyim” dedi.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen de “Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye’de Selçuklu tarihi ve medeniyetini araştıracak gençlerin yetişmesinde önemli bir görev üstleniyor. Öğrencilerimize Arapça ve Farsça dersleri veriyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy’un destekleriyle belli bir süre sonra bu alanda önemli araştırmacıları yetiştirmeyi amaç edindik. Selçuklu tarihini, arkeolojisini ve sanatı üzerine yetişmiş, dinamik, Arapça ve Farsçayı geliştirmiş gençleri yetiştirmeyi amaç edindik” diye konuştu.

“Yunus Emre, tüm insanlık için önemli bir değerdir”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da, “Sempozyuma konu edilen dönem yani 13. ve 14. yüzyıllar Anadolu Türk kültürünün oluşmasında arz ettiği istisnai önem ile öne çıkan bir zaman dilimidir. Orduların savaşları ve fatihlerin kahramanlıkları kadar önemli olan diğer bir husus ise gönüllerin fethidir. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi’nin bir tezahürü olarak Anadolu’ya gelen Türkler, burayı yakıp yıkmaktan daha ulu amaçlara sahip idiler. Bu ulu amaçların hizmetkârları olan Horasan Erenleri de bu vazifeyi ifa etmek üzere binlerce kilometreyi aşarak buralara gelmiş; Anadolu’nun irşadında başat bir rol üstlenerek gönülleri fethetmişler ve adeta Anadolu’nun hamurunu Türklük ve İslam mayası ile yoğurmuşlardır. Bilinmelidir ki bugün Anadolu bir Türk yurdu ise bunda o erenlerin, irşat faaliyetlerinin önemi çok büyüktür. Bu minvalde yüzyıllar öncesinden kanaat, hoşgörü, cömertlik, iyilik, fazilet gibi değerleri telkin ederek insanlığa öğütleriyle yol gösteren Anadolu tasavvuf edebiyatının büyük şairi Yunus Emre, tüm insanlık için önemli bir değerdir” ifadelerini kullandı.

Sevginin dilini ve Türk İslam medeniyetini kendine ait üslubu ve arı Türkçesiyle insanlığa aktaran Yunus Emre’nin, bugün tüm Türk coğrafyasında tanınan ve saygıyla anılan bir isim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Metin Aksoy, “UNESCO tarafından vefatının 700. yıl dönümünde 2021 yılı ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edildi. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın, birleştirici ve hoş görüye dayalı bakış açısıyla Yunus Emre’yi anlamaya ve yaşamaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Bununla birlikte geleneklerimizi, inancımızı kendi dilimizle ifade etme noktasında Yunus Emre’nin öğretilerinin dikkatle incelenmesi ve anlamaya çalışılması gerekmektedir. Bugün, böylesi bir etkinliğin şehrimizde ve üniversitemizde yapılıyor olması, şahsım adına hayli sevindirici olmasının yanı sıra Konyamız gibi bu erenlerden pek çoğuna ev sahipliği yapmış olan ve Anadolu Türk kültürünün oluşumunda önemli bir rol üstlenen bir şehir için de son derece yerindedir” dedi.

“Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Anadolu’nun İrfan Çağı Sempozyumu’nun açılış programı; Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı sanatçılarının müzik dinletisi, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezindeki Uganda, Kırgızistan ve Kafkasyalı öğrencilerin Yunus Emre’yi anlatan şiirler okuması ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” temalı resim, afiş ve grafik sergisinin açılışı ile sona erdi.

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