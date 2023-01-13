SÜ’de “TEKNOFEST 2023 Öğrenci Buluşması” düzenlendi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Gençlik Vadisi Koordinatörlüğü tarafından “TEKNOFEST 2023 Öğrenci Buluşması” düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Gençlik Vadisi Koordinatörlüğü tarafından Müze Binasında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 Öğrenci Buluşmasına Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hamurcu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Amacımız, üniversitemizi temsil edecek takımları desteklemek”

SÜ Gençlik Vadisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu, “Gençlik Vadisi Koordinatörlüğü, amaç itibarıyla sadece TEKNOFEST’i kapsayan bir yapıya sahip değil. Üniversitemizi, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek tüm takımlarımıza, arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza hizmet vermek amacıyla fiziksel ve teknik destekleri kapsayan bir yapı içerisinde kurulan bir Koordinatörlük aslında. Temel amacı öğrenci olan, öğrencinin gelişimi olan, bu anlamda ilerleyen bir Koordinatörlük olmasından dolayı ismini Gençlik Vadisi ifadesini koyarak gelişimi göstermesi adına tercih edilen bir yapı” dedi.

“Gençlerimizin hayallerinin peşinden gittik”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da, “Gençlerimizin hayallerinin peşinden gittik. Bu toprakların evlatları, onların peşinden giden idarecilerin olması önemli. Bize verilen görev içerisinde en iyisini yapmanın gayretindeyiz. Hedefimiz, idealimiz bir eser bırakmak. O eser, bizim için sadece bir şeyler üretmek değil. Üretim kültürünü aşılamak. Bizim için en kıymetli eser de yetiştirdiğimiz özgüvenli gençler. Gençlerimize bugünü değil, geleceğin de sistematik şekilde kurularak kişilere bağlı kalmadan belirli sistemler içerisinde bilim ve irfanıyla birlikte yetişen bir Kampüs alanının olması için çabalıyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Aksoy, “Başarılar sistematik olsun istiyoruz. Kişiye göre değişmesin. Bizim geleceğimiz, öğrencilerimiz! Selçuk Üniversitesi olarak biz, sizlerin geleceğine sistem kuruyoruz. Geleceğinizi aşama aşama planlıyoruz. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize, Türk İslam ideallerine, hem kültürüne sahip çıkıp hem de teknolojisine sahip çıkan nesillere ve projelere yatırım yapıyoruz. Gençlik Vadisi altyapısıyla birlikte kurduğumuz stanttan öğrencilerimizin geliş gidişine, yemekten konaklamaya kadar artık daha sistematik, daha koordineli, öğrencisinin ve akademisyeninin daha fazla yanında olan üniversite yolunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda TEKNOFEST sürecine destek veren akademik ve idari personele teşekkür belgesi takdim edildi.