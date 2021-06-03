SÜ’de Konya Teknokent Patent Kurulu Toplantısı yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ)’nde, Konya Teknokent Patent Kurulu Toplantısı Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un katılımıyla gerçekleşti.

Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, Konya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hamurcu ile kurul üyeleri katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy toplantının açılışında yaptığı konuşmada, üniversite olarak patent çalışmalarına önem verdiklerini belirterek; bir patentin, birçok yayına denk gelebilecek seviyede olduğunu söyledi. Bu anlamda, Selçuk Üniversitesinin YÖK Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteler listesinde ‘YÖK Araştırma Üniversitesi’ statüsüne yükselebilmesi için patente oldukça önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Üniversite olarak bilimsel çalışmalara kaynak sağlıyoruz. Öğretim elemanlarımızın katkılarıyla BAP yönetmeliğimizi iyileştirdik. Güzel de bir bütçemiz var. Bu alanlarda destek ve teşviklerimizi artırmaktayız. Konya Teknokent de öğretim elemanlarımızın çalışmalarına katkı sağlıyor. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, SÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasibe Artaç, Prof. Dr. Hüsamettin Vatansev, Dr. Öğr. Üyesi Selim Safalı, SÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhan Akman, SÜ Ziraat Fakültesi Arş. Gör. Dr. Ali Samet Babaoğlu patent sunumu gerçekleştirdi. Toplantı, sunum değerlendirmeleri sonrasında sona erdi.