SÜ’de depremzedelere destek olacak gönüllülere eğitim verildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümündeki akademisyenler tarafından Konya’daki depremzedelere psikolojik destek verecek uygun formasyona sahip gönüllülere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan SÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Arslantürk, “Psikolojik ilk yardım hizmeti, hepimizin aşina olduğu bir konu. Farklı uzmanlık düzeylerinden kişilerle buradayız. Yapacağımız işin hassasiyetini göz önüne aldığımızda bir ön hazırlık yapmak, bir eğitim vererek sahaya çıkmanın faydalı olacağını düşündük. En temel ilkemiz, önce zarar vermeyeceksin. Biz potansiyel zararların önüne geçebilmek adına bugün bu eğitimin elzem olduğunu düşündük. Bu eğitim, sahada karşılaşabileceğimiz muhtemel durumlara ilişkin ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiği üzerinden yapılıyor. Bugün salonda bulunan farklı uzmanlıklardan gönüllülerimizi dengeli, homojen bir durum oluşturacak şekilde hocalarımızın koordinasyonunda dağıtacağız. Her hocanın kendi ekibi, sorumlu olacağı bir alan olacak. Temel amacımız, aynı depremzedelere aynı kişilerin temas etmesi. Gruplarımız, çocuk ve yetişkinlere göre yönlendirilecek” dedi.

SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Karakuş da, “Psikolojik ilk yardım; afet, şiddet, kaza, terör saldırısı gibi bireysel ya da toplumsal düzeyde olumsuz etkilere neden olan herhangi bir olay esnasında ya da sonrasında gerçekleştirilen ilk psiko - sosyal ilk müdahale yaklaşımıdır. Gönüllülerle burada toplanmamızın amacı, Konya’ya gelen depremzedelerin yalnız olmadığını hissettirebilmek adına bizim temasa geçebilmemiz” diye konuştu.

Afetlerde etik ilkeler başlıklı sunum gerçekleştiren SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Akçay, “Toplum olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte hepimiz hızlıca yaraları sarma ve iyileşme noktasında bir çaba içerisindeyiz. Bu çabayı kimileri deprem bölgesinde kimileri bulunduğu bölgede gösteriyor. Bu zor zamanları aşabilmek için de dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bugün burada hepimiz bir arada olarak bu dayanışmanın en iyi örneklerinden bir tanesini gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Afetlerin çocuk ruh sağlığı üzerine etkileri ve psikolojik ilk yardım hizmetlerinde çocukla iletişim konularında bilgi veren SÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Şükrü Aydın ise, “Psikolojik ilk yardımda depremzedelerin talep ettiği bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Nelere ihtiyaçları olduğunu belirlemek gerekiyor. Çocuk veya ebeveynler çok stresli ise yalnız kalmadıklarından emin olmak önemli. Ses tonumuzu sakin ve yumuşak bir şekilde tutmak gerekiyor. Çocukla göz teması kurarken aynı hizada olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Eğitim semineri; Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Doğa Başer, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Esra Çebi, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Arş. Gör. Melek Fatma Nur Tarakçıoğlu, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Arş. Gör. Şeyma Begüm Harmancı ve Klinik Psikoloji Doktorantı Fatih Mehmet Aslan’ın sunumlarıyla devam etti.