SÜ’de “Belki de Engelsizsiniz” adlı program düzenlendi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Belki de Engelsizsiniz” adlı program düzenlendi.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Belki de Engelsizsiniz” adlı programın açılış konuşmasını yapan SÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Zeliha Üzümcü, son 2 yılda hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Koordinatörlüğün daha ulaşılabilir hale getirildiğini, bu sayede öğrencilerin erişilebilirliğinin arttığını belirten Üzümcü, “Engelli öğrencilerimiz için bilgi formları hazırlandı, yönlendirmeler yapıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte Engelsiz Bilgi Merkezi oluşturuldu. Engelsiz Erişim Haritası, Selçuklu Erişim Topluluğu oluşturuldu. Tüm bu çalışmaların sonunda YÖK tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Engelsiz Üniversiteler Yarışmasında Selçuk Üniversitesi kendi alanında ilk defa 9 bayrak ile ödüllendirildi” dedi.

“Biz birlikte bütünüz”

Özel gereksinimli öğrencilerin katılımıyla 2022 yılında oluşturulan Türk Müziği Korosu Konseri’nin izlenmesinin ardından kürsüye SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Oğuz Karakaya geldi. Engellilik alanında ilk defa uygulanan çalışmalar ve kurslar ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Karakaya, “Hiçbir kardeşimizi ayırmadan bütün öğrencilerimiz bu Üniversitenin ayrı ayrı birer inci tanesi. Hepsi bizim için kıymetli, biz bir araya geldiğimizde öğrencisi, hocası, akademik ve idari personeli olarak ‘Biz birlikte bütünüz’ diyerek üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Sesli kitap uygulaması ile 13 kitap seslendirildi”

Programda, katılımcılar gözlerini kapattı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü ile Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü iş birliği ile hazırlanan sesli kütüphane için seslendirilen eserlerden örnekler dinledi. Atölye çalışmaları ve kitap seslendirmeleri hakkında bilgi veren Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Köse Doğan, “Sesli kitap uygulaması çerçevesinde 13 gönüllü öğrencimiz tarafından 13 kitap seslendirildi ve Üniversitemize kazandırıldı. Bu kitaplara herkes erişebilir” ifadelerini kullandı.

“Engelli öğrencimiz, engele takılmadan sonuca ulaşıyor”

Engelsiz Öğrenci Destek Birimini anlatan SÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi de “Proje çerçevesinde Selçuk Üniversitesindeki engelli öğrencimiz hastalandığında, tedavi olması gerektiğinde proje içinde yer alan arkadaşlarımızı arayarak kendilerine yardımcı olmalarını istiyor, biz de bir arkadaşımızı görevlendiriyoruz. Arkadaşımız engelli bireyle birlikte tetkikleri yaptırıyor, hekimine ulaşıyor, tedavisini almasına yardımcı oluyor ve sonuçta engelli öğrencimiz daha fazla engele takılmadan sonuca ulaşıyor” dedi.

“Üniversitemiz, tarihinde ilk defa 9 tane bayrak ödülü aldı”

SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, “SmartCabin-Görme Engelliler İçin Akıllı Gardırop” projesi hakkında bilgi vermesinin ardından kürsüye gelen SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, “Göreve başladığımız günden itibaren Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy’un öncülüğünde engelli öğrencilerimizin engellerini ortadan kaldırmak, onlar için daha güzel bir üniversite ortamı sunmak, amacıyla çalışmalara başladık. Tarihinde ilk defa Selçuk Üniversitesi 9 tane bayrak ödülü aldı. Mekanda erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik, sosyo-kültürel etkinliklere erişilebilirlik noktasında örnek ve öncü bir üniversite olma noktasında önemli atılımlar gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk defa uygulamaya geçirilen engelli öğrencilerimiz için otomasyon sistemi sayesinde engelli öğrencilerimizin danışman hocalarına ve ilgili kişilere, yönetime ulaşması artık çok kolay. Üniversiteler içerisinde engelliler için en fazla kadro tahsis eden üniversiteyiz. Selçuk Üniversitesi destan yazmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

SÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Beşoluk’un da katıldığı programın sonunda SÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü faaliyetlerine katkı sağlayan akademisyen, idari personel ve öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi. Engelli Öğrenci Temsilcisi ve 2021 yılında kurulan Engelli Öğrenci Topluluğu (SET) Başkanı Ömer Faruk Gönül de özel gereksinimli öğrencilerin eğitim süreçlerinde sağlanan iyileştirmeler ve yenilikler dolayısıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken’e çiçek takdim etti.