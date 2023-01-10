SÜ’de “100. Yıl Tarım Çalıştayı” düzenlendi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi tarafından Zirai Eğitimin 177. Yıl Dönümü dolayısıyla “100. Yıl Tarım Çalıştayı” düzenlendi.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, “İçerisinde yaşadığımız zamanda birçok küresel sorunla karşı karşıyayız. İklim değişikliği, ekonomik kriz, savaş, seller gibi. Bunlar, gıda arz güvenliğini olumsuz yönde etkiliyor. Birçok ülke, bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, engellemek ve yönetmek için politikalar geliştiriyor. Bu politikaların geliştirilmesinde, uygulanmasında ve uygulama aşamasında karşılaşılan sorunların yönetilmesinde, yönlendirilmesinde eğitimli, donanımlı genç ziraat mühendislerine ihtiyaç var” dedi.

“Zirai üretim, ekonomimizde vazgeçilmez bir sektör”

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz de, “Ülke nüfusunun beslenmesinin sağlanması, milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacının karşılanması ve sanayiye sermaye aktarılması, ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunulması gibi nedenlerden dolayı zirai üretim ekonomimizde vazgeçilmez bir sektör” diye konuştu.

“Gıda ve tarımda ön plana çıkan ülkeler söz sahibi”

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken ise, “Selçuk Üniversitesinde yetişen öğrencilerimiz ve hocalarımız, ülkemiz ve dünya tarımına çok önemli katkılar yaptı. Özellikle tohumculuk ve genetik alanında yapılan çalışmalar, çok önemli bir yer tutuyor. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bu ülkelerin savunma sanayisinde, yüksek teknolojide, dijital alanda ön plana çıktığını görüyoruz. Bununla birlikte son yıllarda yaşanan pandemi, uluslararası göçler, kuraklık, gıdanın ve tarımın ne derece önemli olduğunu ortaya çıkardı. Artık yüksek teknolojiyle birlikte gıda ve tarımda ön plana çıkan ülkeler dünyada söz sahibi” ifadelerini kullandı.

“Gıdanın önemi son zamanlarda çok daha anlaşılır oldu”

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç da, “Ülkemizde üreten, üretimi yeni nesillere aktaran ve eğitimin altyapısını oluşturan ve sürdüren öncelikle akademisyenlerimiz, sonra bunu sahada vatandaşımıza öğreten, anlatan ve sürekli onlar gibi tarlada olan, zor olanı yapan ziraat mühendislerimizin günlerini kutluyorum. Gıdanın önemi son zamanlarda çok daha anlaşılır oldu. Gıda tedarik etmek zorunda olan hükümetler açısından bir sıkıntı oluşurken tarımla, gıdayla uğraşan, kırsalda yaşayanların dünya tarafından daha iyi anlaşıldığı bir süreci yaşıyoruz” dedi.

“Tarım, bütün disiplinlerin içinde bulunduğu bir alan”

Konya Valisi Vahdettin Özkan da “Şehrimizin gelecek vizyonuna baktığımız zaman özellikle sağlıklı ve kendisini geliştiren iyi bir yaşam kalitesini yakalayan bireylerin yetişmesi önemli. Böyle bir Konya hayal ettiğimiz zaman tarımdan ayrı düşünmek mümkün değil. Yeşil bir şehir hayal ettiğimiz zaman bu da çevresel değerlerin muhafaza edilmesi ve sürdürülebilir kullanımı açısından herkesin öncelediği bir konu. Tarım, bütün disiplinlerin içinde bulunduğu bir alan.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından “100. Yıl Tarım Çalıştayı’na konuk olarak katılan ve organizasyona katkı sağlayanlara hediye takdim edildi. Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin müzik dinletisinin ardından protokol üyeleri, firmalara ait stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Çalıştay, sunumlarla devam etti.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 100. Yıl Tarım Çalıştayı’na Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mesut Koçak, Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.