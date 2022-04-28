SÜ Ziraat Fakültesi çiftliğinde drone ile ilaçlama yapıldı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar Uygulama ve Araştırma Çiftliğinde drone ile ilaçlama yapıldı. Öğrenciler, teknolojinin tarımsal mücadeleye getirdiği kolaylığı yerinde gördü.

Sarıcalar Uygulama ve Araştırma Çiftliğinde düzenlenen programda konuşan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, “Drone teknolojisi ile bitki besleme ve zirai mücadele uygulamaları yapılabiliyor. Bize teknik alanda destek sağlayan Royaltech firması ve bilgi desteği veren fakültemiz Bitki Koruma Bölümü hocalarımızla drone ile ilaçlama uygulamasının denemesini gerçekleştireceğiz. Bin 338 dekarlık alana sahip Sarıcalar Çiftliğinin bin 50 dekarında buğday, 60 dekarında silajlık mısır, 80 dekarında ayçiçeği, 80 dekarında yonca ekili. Drone teknolojisi ile bitki bakım, besleme ve zirai mücadele gibi uygulamaların nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Teknolojinin tarımda kullanılması, üretimde verimliliğin artması, maliyetin düşmesi dolayısıyla bizi de sevindiriyor” dedi.

“Tarımsal mücadele etkili bir şekilde yapılmalı”

Royaltech Tarım İnavasyon Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, “Drone teknolojisi ile çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Birçok alanda mısır, ayçiçeği, pancar, buğday ve arpada deneme yapıyoruz. Sonuçlar gayet güzel. İleride birçok alanda çiftçilerimize hizmet vereceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nuh Boyraz da, “İyi bir tarımsal mücadele yapamıyorsanız, verimliliği artıran unsurları ne kadar iyi kullanırsanız kullanın, istenilen sonuca ulaşılamaz. Burada önemli olan doğru ilacı seçmek, doğru alet ve ekipmanı seçmek, doğru zamanda ilacın atılmasını sağlamak. Uygulanan ilacın etkili olması isteniyorsa seçilen alete de dikkat etmek gerekiyor. Bu teknolojinin kullanılmasındaki amaç; efektif ilaçlamayı yapmak, daha az zamanda daha az masrafla daha etkili bir ilaçlama yapmak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Royaltech firmasına ait drone ile ilaçlama yapıldı.