SÜ Veteriner Fakültesinde akademik kurul toplantısı

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2022-2023 Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un katılımıyla gerçekleşti.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu, Küçük Hayvan Hastanesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılışında akademik kadro, eğitim - öğretim ve sosyal faaliyetler, cihaz temini, fiziki - teknik altyapı, uygulama birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fakülteye yeni dönemde kayıt yaptıran birinci öğrencinin 40 bin bandında sıralamaya sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Haliloğlu, SÜ Veteriner Fakültesinin Times Higher Education’ın (THE) 2022 yılı verilerine göre Türkiye’deki veteriner fakülteleri arasında atıfta üçüncü, uluslararası tanınırlık performansında ise 4’üncü sırada yer aldığını bildirdi. Veteriner Fakültesi Şenlikleri ile Fakültenin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde bir dizi etkinlik gerçekleştireceklerini anlatan Prof. Dr. Haliloğlu, bu çerçevede düzenleyecekleri programda Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği, futbol, masa tenisi, voleybol turnuvaları, kariyer günleri, beyaz önlük giydirme töreni, veteriner fakültesi bilimsel teşvik ödülleri ile oryantasyon etkinliğinin yer aldığını söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Veteriner Fakültesinin öncü fakülteler arasında yer aldığını belirterek “Üniversitemiz genelinde yapmaya çalıştığımız çalışmalarda her zaman öncü olarak Veteriner Fakültemizi görüyoruz. Sağlık alanında Tıp Fakültemizle birlikte Veteriner Fakültemiz doğrudan halka temas ediyor, topluma hizmet noktasında her zaman öncü oluyor. Manavgat’taki yangında öğrencilerimiz organize oldu. Arkadaşlarımızla birlikte genç veteriner hekimlerimizi, asistanlarımızı gönderdik. Toplumun birçok alanındaki açığını kapatan bir fakülte olması itibarıyla da bizim için kıymetli” dedi.

“100 milyon lira bağışa ulaştık”

Selçuk Üniversitesinin bölgenin bilim ve araştırma üssü olması hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden Rektör Aksoy, “Eğitim veriyoruz, akademisyenlerimizin uluslararası çabalarına destek vermeye çalışıyoruz. Bilimsel Araştırma Projelerini, BAP kaynaklarını artırdık. Bugün itibarıyla BAP kaynaklarından akademisyenlerimize aktardığımız pay 25 milyonu geçti, yıl sonunda 30 milyon liraya ulaşacak. Birçok alanda tasarruf ettik, akademisyenlerimizin araştırmasından ve çalışmalarından destek verme noktasında hiçbir zaman tasarruf etmedik. Kamu kaynakları verimli kullanılsın. Milletin evlatlarının emaneti olarak kaynakların iyi bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Akademisyenlerimizin hayallerine destek verdik. Sağlık alanında devlet üniversiteleri arasında Türkiye’nin ilk simülasyon eğitim merkezini kurduk. Ahmet Keleşoğlu Vakfımızla iş birliği sağladık. Gittik, görüştük, talep ettik. 20 milyon lira kaynak alarak kurduk. Selçuk Üniversitesi 2021 yılından bu yıla kadar 100 milyon lira bağış aldı. Bunu yaparken de aynı zamanda bilimsel çalışmalara ve eğitim - öğretim noktasında kalitenin artırılmasına destek verdik. Birçok birimimiz YÖKAK akreditasyonu aldı” diye konuştu.

“Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz”

Selçuk Üniversitesinin bilimsel anlamda gelişmesi için yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Rektör Aksoy, “Prof. Dr. Osman Erganiş Hocamızın projesinin hayallerini, yapacağı çalışmaları biz birlikte yaşıyoruz. Gen Merkezini, Faz Merkezini kurarken biz arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bunu yaparken de Veteriner Fakültemiz bir tarafta Eğitim Fakültemizin drama okulundan tutun da Edebiyat Fakültemizin kütüphanesine kadar arkadaşlarımızla birlikte çabalıyoruz. Bu sistemin içinde en iyi öğrenciyi yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bölgede Selçuk Üniversitesi denildiğinde bilimsel çalışmalarına destek veren ve aynı zamanda da Üniversitenin ürettiği çıktının kalitesini artıran, marka değerini yükselten bir üniversite olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıya Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Beşoluk ile öğretim elemanları katıldı.