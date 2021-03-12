SÜ ve ASKON donanımlı teknik elemanların yetiştirilmesini hedefliyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), ‘Eğitim-Öğretim Bursu Protokolü’ kapsamında, SÜ Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesinin programlarına yeni eğitim-öğretim yılında, ilk 10 tercihi arasında kayıt yaptıran en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye burs imkânı sağlayacak.

Protokole göre burslar Ekim 2021-Haziran 2022 (9 ay) arasında sunulacak. Protokol ile ASKON tarafından SÜ Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi’ndeki mesleki eğitime destek verilerek yerelde çeşitlenen sektörlerde daha nitelikli öğrencilerin ilgili programları tercih etmesi amaçlanıyor. Proje ile öğrenci başarısının teşvik edilmesinin yanı sıra Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan sektörlerde bilgi, beceri ve donanım sahibi teknik elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunulacak.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy protokol töreninde yaptığı konuşmada, SÜ’nün bölge ve Türkiye’nin en önemli üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi. Üniversite olarak yerli ve millî konularda gayret gösteren iş insanları ve akademisyenleri her zaman desteklemeye hazır olduklarını ifade eden Prof. Dr. Metin Aksoy, “Bu kapsamda, üniversitemiz bölge ve Türkiye’nin kalkınması adına yapılan tüm çalışmalarda öncü olmaya gayret ediyor. Taşın altına elini koymaya çalışıyor. Bu çerçevede gerçekleştirmiş olduğumuz birçok protokol var. Bu protokoller de üniversitemizin gücüne güç katıyor, çalışmamızı hızlandırıyor. Selçuk Üniversitesi ile ASKON arasında gerçekleştirdiğimiz protokol ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Ölçme değerlendirme sınavında ilk tercihlerinde Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültemizi tercih etmeleri halinde, bu öğrencilerimize burs imkanı sağlayacağız. Burslarla birlikte de öğrencilerimizi bir anlamda ASKON ile buluşturmuş olacağız. İlçemizde bulunan fakültemizin bölgeye daha faydalı ve etkin şekilde hizmet etmesini de sağlayacağız. Protokolün hazırlanmasında emeği geçen başta ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı ve Dekanımız Prof. Dr. Fatih Mangır ile yönetimlerine teşekkür ediyorum. Bu bir emek ve gayret işi. Ortak dertlerde ve sorunlarda birleşme durumu. Ortak paydamız vatan ve millet. Bu kapsamda da sizlerin ortaya koyduğu hizmetler, öncü adımlar emin olun daha sonrası için daha büyük adımlar olarak geri dönüş sağlayacak. Hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Sorumluluk bilinciyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz”

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, ASKON olarak gelecek nesillerin gelişimi noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “ASKON Konya Şubesi olarak hem iş insanlarımızın ticari faaliyetlerini geliştirmek hem de ihracattaki paylarını artırarak Konya özelinde, ülkemiz genelinde katma değeri yüksek ürünler üretme üzerine çalışmalar yürütüyoruz. ASKON kamu yararına çalışan dernekler statüsünde olduğu için bunun da vermiş olduğu sorumluluk bilinciyle üniversitelerimiz nezdinde öğrencilerimizin de gelişmesi, iş hayatına hızlı katılabilmeleri için elimizden geldiğince destekler vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu süreçte de sizlerle beraber çok güzel çalışmalara imza atma umudu içerisindeyiz. İş insanları olarak elimizden geldiğinden daha fazlasını yapma gayretindeyiz. Şimdiye kadar bu tür projelere imza attık. Sizinle de daha güçlü bir yere geleceğimize inanıyoruz. Merkez fakültelerimizden ziyade ilçe fakültelerimizi de bu konuda güçlendirmek bizim için ayrı bir ehemmiyet. Çünkü oradaki fakültelerimizin seçilmesi için öğrencilerimizi biraz daha desteklememiz gerekiyor. İnşallah bu süreç içinde öğrencilerimizi hızlı bir şekilde iş hayatına hazırlarız. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Aksoy ve Sinacı, Eğitim-Öğretim Bursu Protokolü’nü imzaladı. Protokol törenine, SÜ Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Mangır, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aziz Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Metehan Ortakarpuz ile SÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Zeliha Üzümcü eşlik etti.