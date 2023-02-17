SÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bin 350 depremzede tedavi altına alındı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği bölgedeki kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılan bin 350 depremzedeyi tedavi altına aldı.

Hastane olarak Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin hemen ardından ilk hazırlıklara başladıklarını ve ilk günden itibaren İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçildiğini ifade eden SÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Koplay, “Bu süreçte gönüllü sağlık çalışanlarımızı belirledik. İlk ekipte 35 kişilik bir sağlık ekibini Kahramanmaraş’a gönderdik. Sonrasında ortopedi, beyin cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, yoğun bakım ekiplerini İl Sağlık Müdürlüğünün uygun gördüğü, ihtiyaç bulunan illere gönderdik. Bölgedeki ekip arkadaşlarımızla da sürekli iletişim halinde olup anlık ihtiyaçlarının karşılanmasına çözüm bulduk” dedi.

“Hastanemizde gerekli hazırlıkları yaptık”

SÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen hazırlıklar çerçevesinde ilk olarak acil serviste hasta triyaj alanını oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Koplay, “Bölgeden personel talebinde bulunulması halinde gerekli planlamaları da gerçekleştirdik. Yataklı servis katlarımızı, gelebilecek hastalarımıza uygun olacak şekilde planlamasını yaptık. İlk hafta yoğun bakım gerekebilecek hastaların durumunu göz önüne alarak elektif ameliyatları erteledik. Diğer planlamaları yaparken hastanemizin mevcut işleyişini aksatmadan devamlılık sağladık. Sosyal hizmetler birimimiz ve Meliha Ercan Konuk Evimizle görüşerek depremzede vatandaşlarımızın barınma ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlığımızı yaptık” diye konuştu.

“Acil servisimizde ‘crush yaralanma’ ekibi oluşturduk”

Acil servise gelen hastaların tanı, tedavi ve takibini hızlandırmak amacıyla “Crush yaralanma” ekibi kurduklarını aktaran Prof. Dr. Koplay, “Depremzede vatandaşlar Hastaneye depremin ilk günü itibarıyla müracaatta bulunmaya başladı. Yaptığımız planlama neticesinde hastalarımızın konsültasyonları yerinde ve zamanında yapılarak yatacakları kliniklere gönderildi. Medikal tedavi ya da ameliyat gerektirecek hastaların tedavisi konusunda tüm gerekli işlemler yapıldı. Bu süreçte vakit kaybetmeden Psikiyatri Ana Bilim Dalı ile görüşerek psikososyal destek amacıyla bir ekip kurduk ve psikologlarımızın depremzede vatandaşlarımızla ilgilenmesini sağladık. Depremden etkilenen erişkin ve çocuk hastalarımız için psikososyal destek veren ‘Travma ve Afet’ polikliniklerimiz Psikiyatri ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Polikliniklerinde hizmet vermeye başladı” şeklinde konuştu.

“Yataklı servisimizde 93 hastaya tedavi uygulanıyor”

Depremzedelere afet dışı sağlık sorunlarına hızlı çözüm bulabilmek için tüm polikliniklerde ek kontenjan ayırarak randevusuz muayene olmalarını sağladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Koplay, “Bu çerçevede Konya’ya misafir olarak gelen, kronik böbrek yetmezliği bulunan 18 depremzede vatandaşın da tedavi süreçlerini planlayıp mağduriyet yaşatmadık. Hastanemize bin 350 depremzede hasta başvurdu ve 151 hasta yataklı servise yatırıldı. Yatan hastalarımız, ortopedi ve travmatoloji bölümleri ağırlıklı olmak üzere diğer tüm bölümlerimiz tarafından da aktif olarak takip ediliyor. 7 doğum gerçekleştirildi, yatan hastalarımızın 58’i taburcu oldu. Serviste yatan 93 hasta ve hasta yakınlarımız ile sürekli iletişim halinde kalarak ihtiyaçlarını karşıladık” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Koplay, tedavisi tamamlanan depremzede vatandaşların Konya Valiliği aracılığıyla taburcu olmadan kalacağı yerlerin organize edildiğini ve ilgili yerlere gönderilmelerinin sağlandığını sözlerine ekledi.