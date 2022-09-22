SÜ İslami İlimler Fakültesinde Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İslami İlimler Fakültesinin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısının açılış konuşmasını, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş yaptı. Sözü daha sonra Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy aldı.

“Bizim için milli ve manevi değerler çok önemli”

Selçuk Üniversitesinin kültür oluşturan, Konya’daki kültürü devam ettiren bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aksoy, “Dünyanın dört bir tarafında beklenilen bir ülke var, o da Türkiye. İslami İlimler Fakültesinin ortaya koymuş olduğu misyon ve vizyon çok önemli. Bizim için dini ve kültürel eğitim, milli ve manevi değerler çok önemli. Ecdadımızın değerleriyle bütünleşen bir toplum ortaya koymak, sağlıklı bir yapıyı ön plana çıkartıyor. Bizim derdimiz budur. Selçuk Üniversitesi olarak gençleri bu değerler üzerine yetiştirmek için çabalıyoruz. Ailelerin bize emanet ettiği gençlere sahip çıkmalıyız. Gençlere, bu toplumun geleceği olduklarını hissettirerek çalışıyoruz. Selçuk Üniversitesi bu şehrin dönüşümüne, değişimine katkı sağlıyor. Bu şehrin kültürünü taşıyor” dedi.

“Selçuk Üniversitesinin örnek olması için gayret gösteriyoruz”

Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için fiziki mekanlarda yenileme yaptıklarını belirten Rektör Aksoy, “Şehrin dönüşümü noktasında Selçuk Üniversitesinin her alanda örnek olması için gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimiz için vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Dünyayı saran ekonomik krize rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Dört duvar arasına sıkışmış bir yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. Sürekli öğrencilerimizle, personelimizle bir araya geliyoruz, onları dinliyoruz. Yöneticiler örnek olursa toplumun değişmesi daha hızlı olur. Teknik altyapımızın güçlendirilmesi ve kütüphanemizdeki veri tabanının zenginleştirilmesine yönelik pek çok adım attık. akademisyenlerimizin enerjilerini, araştırmaya ve üretmeye harcamasını istiyoruz” diye konuştu.

Bilimsel araştırma projeleri üzerinden akademisyenlere geçen yıl 21 milyon, bu yıl da 30 milyon TL aktarıldığını hatırlatan Rektör Aksoy, “Her bir akademisyenimizin yurt dışına gitmesini teşvik ediyoruz. Akademisyenlerimiz, gençlerimizin geleceğini inşa etmek için onlara örnek olmalı. Zihin dünyası karışan insanlardan iyi bir eğitim vermesini bekleyemeyiz. Biz artık uluslararası standartlarda eğitim veriyoruz. Akademisyenlerimiz bilimsel çalışmalar içerisinde yer alsın, uluslararası arenada değişen dönüşen dünyayı görsün ama toplumundan kopmasın istiyoruz. Üniversitemizi çok daha iyi yerlere taşımak için gayret ediyoruz. Selçuk Üniversitesi bugün artık yüzde 99 doluluk oranına ulaşmış bir Üniversite. Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilk 20’ye giren öğrenciler Selçuk Üniversitesini tercih ediyor” şeklinde konuştu.