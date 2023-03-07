SÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağının tanıtımı yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağının tanıtımı gerçekleştirildi.

Tanıtım programında konuşan SÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Köksal, “Gastronomi Mutfağı hem fakültemizin hem bölümümüzün hem de öğrencilerimizin bir hayaliydi. Bu hayalin gerçekleşmesinde bizlere her türlü desteği veren Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin sıcak ve soğuk içecek eğitimi alabilecekleri bir birim de kuruyoruz. Bu birim de fakültemize değer katacak. Bizlerin hayali, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesini sadece Konya’da değil, Türkiye’de bir marka haline getirmek” dedi.

“Selçuk üniversitesinin yıldızı parlamaya devam ediyor”

Dünyadaki eğitim modellerini ve trendleri yakından takip ettiklerini belirten SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Bugün Selçuk Üniversitesi, Anadolu’nun çok kıymetli üniversitelerinden biri. Yıldızı parlamaya da devam ediyor. Üniversitemizi daha iyi noktalara taşımak için çalışıyoruz. Nesillerimizi modern teknolojilerle birlikte eğitmek istiyoruz. Güçlü nesiller yetiştirirsek geleceğimiz de güçlü olur. Kendi adetlerimizi, örfümüzü, kültürümüzü içinde barındıran değerleri, modern dünyadaki değişimle buluşturacak yöntemleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bunun için şahsi taleplerimizi kesinlikle ön plana çıkarmıyoruz. Ortaya koyduğumuz yönetim vizyonunda devletin hesap verilebilirliğini, aynı zamanda da hocalarımızın projelerine hızlı cevap verebilen sistemi bir arada barındırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Mezun ettiğimiz her öğrenci, bizim markamız”

Rektör Prof. Dr. Aksoy, “Üniversite içerisindeki enerjinin çatışmaya değil; iş birliğine, projelere, Üniversitenin geleceğini, vizyonunu kurabilecek olan çalışmalara ayırmaya gayret ettik. Üniversitemizde uygulama modelini kurmaya çalıştık. Sağlık Bilimleri Fakültesinde, Tıp Fakültesinde, Diş Hekimliği Fakültesinde, Ziraat Fakültesinde, Turizm Fakültesinde, Veteriner Fakültesinde, Fen Fakültesinde, İletişim Fakültesinde, Spor Bilimleri Fakültesinde uygulama alanları oluşturuldu. Öğrencilerimiz hem teorik bilgiler ediniyor hem de pratik yapma imkanı buluyor. Bu şekilde yetişen gençler, geleceğe daha sağlam başlıyor. Adımlarını daha sağlam atıyor. Selçuk Üniversitesi markasını çok daha ileriye taşıyor. Mezun ettiğimiz her öğrenci bizim markamız. Kalitemizi hep birlikte daha yukarıya taşıyoruz. Bunun için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa SÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, enstitü müdürleri ve akademisyenler de katıldı.