Sosyal medyadan satışa çıkarılan 30 bin liralık telefonu bıçakla gasp etti

Konya’da sosyal medya üzerinden satışa çıkarılan 30 bin lira değerindeki cep telefonunu müşteri gibi almayan gelen şüpheli şahıs, telefonu bıçak zoruyla gasp etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, H.Ç. 30 bin TL değerindeki cep telefonunu satmak için sosyal medya üzerinden ilana koydu. Bir süre sonra H.Ç. ile müşteri olarak irtibata geçen bir şahıs cep telefonunu satın almak istediğini ve merkez Karatay ilçesi Akşemsettin Mahallesinde buluşarak teslim alabileceğini söyledi. Bunun üzerine saat 16.30 civarında adrese giden H.Ç., telefonu almak isteyen şahısla buluştu. Bir süre telefonu inceleyen şahıs bıçak çekerek H.Ç.’nin bacağına dayadı ve ardından telefonu alarak olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. H.Ç.’nin olayı polis ekiplerine bildirmesiyle Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki onlarla güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri olayın şüphelisinin yağma, gasp, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olan S.Y. (19) olduğunu, telefonu gasp ettikten sonra ileride araba ile bekleyen arkadaşlarıyla kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, saatler içinde şüphelilerden telefonu gasp eden S.Y.’yi suç aleti bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri tarafından el konulan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Emniyet e-ticaret konusunda uyarılarını yeniledi

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde art niyetli şahısların ve dolandırıcıların özellikle bu platformları takip ediyor, bu nedenle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yapılan alışverişlerde temkinli davranması gerekiyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde para veya ürünü almadan alış-satışın yapılmaması ve elden yapılan alışverişlerde kalabalık yerlerin, AVM’lerin ve güvenli ortamların tercih edilmeli” denildi.