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SOBE’ye vergi muafiyeti

Otizm alanında Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük otizm merkezi olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf Statüsü hakkı kazandı.

KONYA 10.02.2022, 17:12
SOBE’ye vergi muafiyeti

Otizm alanında Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük otizm merkezi olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf Statüsü hakkı kazandı.

Selçuklu Belediyesi tarafından otizmli bireylerin eğitim alarak hayata katılması amacıyla kurulan ve 6 yıldır eğitim faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) vergi muafiyeti olan vakıflar arasına girdi. Üç yıl önce yapılan vergi muafiyeti başvurusu kabul edildi. Türkiye’de bulunan 6 bin vakıftan 301 tanesi vergiden muaf tutuluyor. SOBE 301 vakıftan bir tanesi olarak listeye giren vakıflar içerisinde yer aldı. Vergi muafiyeti tanınan SOBE, vakfa kalacak gelirle kapasitesini artırarak çalışma alanlarında daha etkin çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında düzenlenen basın toplantısı ile vergi muafiyeti kararı duyuruldu. Toplantıya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda SOBE’nin çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgiler verildi.

“Kapasitemizi artırarak daha etkin bir şekilde çalışacağız”

SOBE yönetimi olarak çalışmalarını hep bir adım öteye taşıma amacıyla çalıştıklarını belirten SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, “Sağlık ve eğitim alanında yapmış olduğumuz çalışmalar, bu çalışmaların kamuya açık olması ve devletimizin kamu hizmeti yükünü azaltmayı hedeflenmesinden hareketle 3 yıl önce Vergi Muafiyeti başvurumuzu yaptık. Bu 3 yıl süresince; ilgili bakanlıkların ve genel müdürlüklerin yoğun çalışmaları, faaliyetlerimizin ve hesaplarımızın titizlikle denetlenmesi ve ilgili birim raporlarının hazırlanması akabinde başvurumuzun değerlendirme sonucunu heyecanla bekliyorduk. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı olarak 6. yılımıza Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf Statüsü alarak girdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile verdiğimiz hizmetlerin bizzat takipçisi ve destekçisi olan kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere tüm destekçilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 200 öğrenci hizmetlerimizden faydalanırken 300’ü geçkin otizmli bireyin bu nitelikli eğitim ve terapi hizmetine kavuşabilmek için sırada bekliyor. Öğrencilerimizin bağımsız bir birey haline gelebilmesinin gururunu yaşarken, eğitime kavuşmak için sırada bekleyen otizmli çocuklarımız ve gençlerimiz içinde daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf Statüsü sayesinde hem sivil toplum kuruluşu olarak kapasitemizi geliştireceğiz hem de çalıştığımız alanda daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebileceğiz. Hayatlarına umut olmamızı bekleyen daha birçok çocuk, birlikte heyecanla yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var” ifadelerini kullandı.

Pekyatırmacı’dan SOBE’ye ek bina müjdesi

SOBE Vakfı yönetim kurulunun bugüne kadar özverili bir şekilde çalıştığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “SOBE Vakfı bizim için her zaman önemli bir kurum olmuştur. Burada kamu yararına kararının çıkması için çok büyük gayretler var. Başta Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin çok büyük destekleri oldu. Emine Erdoğan hanımefendiye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta hanımefendide süreçlerin en başından beri, süreçlerin takibinde ve sonlandırılmasında çok büyük gayretleri oldu. Kamu yararı kararının çıkmasında ve sonuçlarında göstermiş olduğu özel gayretleri için çok teşekkür ediyorum. Otizmli Bireyler Eğitim Merkezimizin hem eğitim faaliyetleri hem de rehabilitasyon faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi ile birlikte fiziki imkanlarının da geliştirilmesi noktasında yeni çalışmaları vakfımızda Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapıyoruz. Bu çalışmalarla ilgili önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir açıklama yapacağız. İnşallah SOBE markamızı daha yukarıya taşıyacak önemli çalışmaların planlamalarını yapıyoruz. Hemen yan tarafımızda bulunan 15 bin metrekarelik alan üzerinde hem eğitim faaliyetlerinin hem atölye faaliyetlerinin hem rehabilitasyon faaliyetlerinin hem de gündüz bakım faaliyetlerinin yürütülebileceği yeni bir alanı da inşallah SOBE’mize kazandırmış olacağız. Bunun müjdesini de burada şimdiden vermiş olalım" dedi.

“SOBE’nin faaliyetleri farklı bir boyut kazanacak”

SOBE için verilen bu kararın SOBE’nin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bugün bizim için önemli bir gün, uzun zamandır beklediğimiz bir kararın neticesini almış bulunuyoruz. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı bir kamu yararı derneği statüsündedir. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu statüyü aldı. Bundan sonraki süreçte SOBE Vakfı çalışmaları farklı bir boyut kazanacak. Bunun için mutluyuz. Selçuklu Belediyesi her alanda faaliyetler gösteriyor ama eğitim ve sosyal hizmet anlamında yaptığımız çok önemli hizmetler var. Bu hizmetlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın Selçuklu Belediye Başkanı olduğu dönemde attığı temeller ve oluşturduğu yapılar Konya’mızda bir marka değeri oluşturmuş durumda. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize böylesine özel bir emaneti bıraktığı için teşekkür ediyorum. Türkiye’mizde örnek bir yapı, ben bu örneğin Türkiye dışına çıkacağını da düşünüyorum. Avrupa’da benzer merkezler var ama bu kapsamda bir merkez ilk defa Selçuklu’da yapıldı. Burada çok güzel bir işbirliği var; belediye, üniversiteler ve sivil toplumun burada bir iştiraki var. Milli Eğitim Bakanımız Konya ziyaretinde SOBE’yle ilgili bize hem önem verdiğini hem de ziyaret etmek istediğini ifade ederek SOBE’ye önemli bir yer ayırdığını belirtti. İnşallah önümüzdeki süreçte bakanımızı burada misafir edeceğiz. Buradaki hem eğitim hem de rehabilitasyon faaliyetleri neticesinde çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Bugüne kadar 8 öğrencimizi mezun ettik. Küçük yaşta tedavi edildiği zaman bizim otizm tanısı konan küçük yaştaki çocuklarımız artık normal birey olarak sosyal hayatlarına devam edebiliyorlar” şeklinde konuştu.

“SOBE hem etrafını aydınlatan hem de yeni ışıklar oluşturan bir mum”

SOBE’nin ilk günden bu yana çok farklı hikayeleri içinde barındırdığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “SOBE’nin sürecinin başladığı günden bugüne kadar yaklaşık on yıl geçmiş. Aslında SOBE Cumhurbaşkanımızın Türkiye’de yaptığı değişimin en önemli sonuçlarından birisi. 2000’li yıllara doğru gitsek otizmli bireyler ya da engelliler hakkında böyle bir tesisin yapılabileceğine hiçbirimiz inanmazdık. Çünkü o kadar çok sorunumuz ve problemimiz, o kadar çok aşılması gereken konu vardı ki. Eski dönemlerde SGK hastanelerinde ilaç ve doktor sıraları bekliyorduk ama Türkiye öyle büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi ki 20 yılda bugün gelinen noktada sadece Türkiye’nin değil belki dünyanın en güzel merkezlerinden birisinin hikayesini paylaşıyoruz ve anlatıyoruz burada. Meşhur bir hikaye var; ’Deniz kenarına vuran milyonlarca deniz yıldızını tek tek denize atıyormuş. Birisi ya burada milyonlarcası var neyi değiştirebileceksin dediğinde, bir deniz yıldızını denize atarak onun için çok şey değişti demiş’ burada da çocuklarımızın hayatı değişiyor. Sekiz çocuğumuzun tanısının kalkmış olması onların hayatına normal devam edecek olması bunun örneklerinden. İnşallah bunun yüzlercesinin olmasını umut ediyoruz” dedi.

“SOBE Türkiye’de otizm konusunda yeni bir sayfanın başlangıcıdır”

Kamu yararına çalışan vakıf statüsünün SOBE’yi daha ileri noktalara taşıyacağını belirten Başkan Altay, “Kamu yararı bizim bildiğimiz ama teknik tarafıyla vergi muafiyetini de alarak bir aşama daha kaydetmiş oldu. Bunda çok emekler var; Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta hanımefendi çok yoğun bir çaba sarf etti. Ona çok teşekkür ediyoruz. Emine hanım ilk geldiği günden bu yana SOBE konusunda sürekli istişare, sürekli bilgilendirme en son imza konusunda da bize çok büyük desteği oldu. Tabii imzanın sahibi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da tüm ailelerimiz adına teşekkür ediyorum. Sadece SOBE’ye verilmiş bir destek değildir. Türkiye’de otizm konusunda yeni bir sayfanın başlangıcıdır diye düşünüyorum. SOBE’nin bir farklılığı daha var; SOBE otizmli aileler tarafından kurulmayan tek vakıf. Yani genelde bu iş bir ailenin bu konuda sıkıntı yaşamasından sonra ailelerin bir araya gelerek dernekleşme ve sonrasında vakıflaşmasıyla ortaya çıkıyor. Buradaki özellikle yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bununla dertlenip buna vakit ayırıyorlar. Buranın ayrı bir sorumluluğu var onlara ayrıca teşekkür ediyorum. SOBE on yaşında bir çocuk, biz ilk doğduğuna şahit olduk. Açlıktan ağladığına şahit olduk ve artık yürüme aşamasına geldi. Selçuklu Belediye Başkanımız da buranın devamlılığını sağlamak hem de yeni işlerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. İnşallah çocuklarımızın dertlerine çare bulabilmek adına çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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