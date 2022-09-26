Sille Tabiat Okulunda eğitimler başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından okul dışı öğrenme ortamı olarak eğitime kazandırılan Sille Tabiat Okulunda yeni dönem eğitimleri başladı.

Selçuklu Belediyesinin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Sille Tabiat Okulunda öğrenciler doğada yaşam eğitimlerinin yanı sıra gündelik yaşam bilgilerini öğreniyor. Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sille Tabiat Okulunda atölye çalışmalarıyla doğayı keşfeden çocuklar eğlenceli bir şekilde yeni bilgiler öğreniyor. İlkokul 2. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik faaliyetlerini sürdüren Sille Tabiat Okulunda doğa yürüyüşü, müzik, boyama, arkeolojik kazı etkinliği yapan öğrenciler eğitimle dolu bir gün geçiriyor. Milli Eğitim Bakanlığının “Eğitim 2023 Vizyon Belgesi”nde de yer alan ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların yapıldığı Selçuklu Belediyesi Sille Tabiat Okulunda öğrenciler tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılarak farklı alanlarda kendilerini yetiştirme fırsatı oluyor. Yeni eğitim yılına da faaliyetlerini dolu dolu sürdürecek olan Sille Tabiat Okulundan sabah ve öğleden sonra grupları olmak üzere toplamda günlük 180 öğrenci yararlanıyor. 6 hafta boyunca sürecek eğitimlerden 96 sınıf faydalanacak. İlk hafta eğitimleri doğa yürüyüşü, ekim alanlarından hasat toplanması ve turşu yapımı ile başladı.

"Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz"

Çocukların gelişimine önemli katkılar sağladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak eğitimi yalnızca kapalı alanlarda değil okul dışı öğrenme ortamlarının da olacağı şekilde desteklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Bu ortamlardan biri olan Sille Tabiat Okulumuzda da öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Burada gönüllü olarak görev yapan öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile öğrencilerin yaşamına katkıda bulunuyor ve hayatlarının geri kalan kısmında bu bilgileri kullanacak şekilde onları geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah burada faaliyetlerimizi daha çok çocuğumuza ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.