Sille kültürü canlanıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 5 bin yıllık tarihi Sille Mahallesinde kurulan Sille Halı Atölyesinde tarihi Sille halıları dokunmaya başlandı.

Selçuklu Belediyesi Sille Kültürünü yaşatmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mahallede düzenlemeler yapan Selçuklu Belediyesi, Konya’nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olan mahallenin kültürünü de yaşatmak adına çalışmalar yapıyor. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin tarihi izlerini taşıyan Sille’de üretilen ünlü Sille halıları tekrar dokunmaya başlandı. Selçuklu Belediyesi tarafından açılan halı atölyesinde tarihi Sille halıları can buldu. Atölyede halı dokuma alanında uzmanlar tarafından hem yeni halılar üretilirken hem de gönüllülere eğitim veriliyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da halı dokuma atölyesini ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, hazırlanan atölyeyi incelerken, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

“Sille’nin kültürünü yaşatmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz”

Sille kültürünü yaşatmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Sille, tarihiyle günümüze ışık tutan Konya’nın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Sille’de yapısal çalışmalar anlamında önemli bir mesafe kat ettik. Artık Sille’nin kültürüyle ilgili çalışmaları hızlandırıyoruz. Bu anlamda Sille’nin meşhur tarihi halılarını burada yeniden dokumaya başladık. İnşallah ilerleyen dönemde Sille kültürünü yaşatma adına daha farklı çalışmalara da imza atmayı planlıyoruz” dedi.