‘Sıhhıye’ ilk perdesini sağlık çalışanları için açtı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında, Çanakkale Savaşı’nda görev alan sağlıkçıların destansı hikayesinin anlatıldığı ‘Sıhhıye’ tiyatro oyununun ilk perdesini 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanları için açtı.

Meram Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla duygu dolu bir etkinliğe imza atıyor. Etkinlik çerçevesinde, Çanakkale Savaşı’nda görev alan sağlıkçıların destansı hikayesinin anlatıldığı tek pertelik tiyatro oyunu ‘Sıhhıye’ 14-18 Mart tarihleri arasında Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gösterimde olacak. Oyun ilk perdesini 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla açtı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Münir Karakaş’ın yazdığı ve Mustafa Akbulut’un yönettiği oyunu, Meram’da görev yapan sağlık çalışanlarıyla birlikte izledi. İzleyenlerine duygu dolu anlar yaşatan oyunun tüm ekibine teşekkür eden Başkan Kavuş, “Bir dönemin acılarını çok güzel bir şekilde sahneye koydular. Tiyatrosu bile bu kadar hüzünlüyken, bu acıların gerçeğini tahayyül bile edemiyorum” diye konuştu.

“Askerin cephesi olduğu gibi sağlıkçıların da bir cephesi var”

Askerinden sağlıkçısına kadar Çanakkale Savaşı’na katılan her bir ismin başlı başına bir kahramanlık hikayesi olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, bu destanları yad etmek isteyen herkesi 18 Mart tarihine kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne alacak oyuna davet etti. Bu destanı yazan ecdadı sadece 18 Mart’ta ya da böylesi programlarla değil her fırsatta andıklarını ve her an onlar için dua ettiklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Her biri ‘Vatan uğrunda ölen varsa vatandır’ diyerek cepheye koşarak gitti. Kimi döndü kimi dönemedi. Her birini rahmet ve minnetle anıyorum. Allah hepsinin şehadetini kabul etsin. Askerlerin savaştığı bir cephesi var. Siz sağlıkçıların da savaştığı bir cephe var. Bunu en güzel salgın döneminde gördük, yaşadık. Sevdiklerinizi evde bırakıp, salgın cephesine koştunuz. Hastane ziyaretlerimde sedyenin üstünde, yerde uyuyan sağlık çalışanlarını gördüm. Ama bunları görmelerine rağmen sağlık çalışanlarına karşı şiddet devam ediyor. Allah hepsini kahreylesin, sizlere kalkan eller kırılsın. Temsil makamında olduğum için onlar adına özür diliyor, helallik istiyorum. Biz belediye olarak hiçbir zaman sağlık, eğitim ve emniyet işlerini kendimizden farklı görmedik. Elimizden geldiğince bütçemiz el verdiğince maddi manevi yanınızda olmaya gayret gösterdik. Doktorundan hemşiresine, idarecisinden ambulans şoförüne kadar her sağlık çalışanı bizim için değerlidir. Bizim için bir gün değil, yılın her günü değerlisiniz. Emekleriniz ve fedakarlıklarınız için önünüzde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Başkan Mustafa Kavuş, oyun sonunda sağlık çalışanlarına karanfil takdim etti.