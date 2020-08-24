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Seydişehir’de 90 santigrat derece jeotermal su bulundu
KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE YERİN BİN 700 METRE ALTINDA 90 SANTİGRAT DERECE SICAKLIKTA JEOTERMAL SU BULUNDU.
KONYA 24.08.2020, 10:03
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde bin 700 metre derinlikte 90 santigrat derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından bir süredir Seydişehir ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi girişinde Hacılar mevkiinde jeotermal su kaynakları tespit edildiği için başlatılan sondaj çalışması mutlu sona ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı sondaj çalışması sonrası bin 700 metre derinlikte açılan kuyuda 90 santigrat derece sıcaklıkta jeotermal su bulunduğu öğrenildi.
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