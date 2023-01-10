Seydişehir Kaymakamı gazetecilerin gününü kutladı

Konya’nın Seydişehir İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

İlçede bulunan bir kafede düzenlenen kahvaltıya Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Kaymakam Deniz Pişkin, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, “Halkımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konusunda çaba gösteren, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli katkıları olan basın mensuplarına ilçemiz halkı adına teşekkür eder, basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini yürüten başta yerel gazetecilerimiz olmak üzere tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan gazeteciler gününü kutluyorum” dedi.

Kahvaltıya katılan gazeteciler Kaymakam Pişkin’e teşekkür ederek Mülki Amirler gününü kutladı.