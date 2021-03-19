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Selçuk’ta İİBF akademik kurul toplantısı gerçekleşti

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı akademik kurul toplantısında, “Üniversitemizin bilimsel ve uluslararası çalışmalarda biraz daha ön plana çıkmasını önemsiyoruz” dedi.

KONYA 19.03.2021, 10:56
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Selçuk’ta İİBF akademik kurul toplantısı gerçekleşti

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı akademik kurul toplantısında, “Üniversitemizin bilimsel ve uluslararası çalışmalarda biraz daha ön plana çıkmasını önemsiyoruz” dedi.

İİBF binasında düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Beşoluk, İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Göküş ile öğretim elemanları katıldı.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Göküş toplantının açılışında yaptığı sunumda, fakülte olarak 5 bölüm ve 2 programda 5 bin 350 öğrenciye sahip olduklarını söyledi. Mezunlarının stratejik kurumlarda görev aldığını aktaran Göküş; misyon, vizyon, araştırma projesi ve yayın bildirileri, paydaş analizi, stratejik hedefler, swot analizi, insan kaynakları, eğitim alanı ile dersliklere ilişkin bilgi verdi.

“Çınarı daha büyük yeşermesi için çalışıyoruz"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, İİBF’nin Selçuk Üniversitesinin köklü fakülteleri arasında yer aldığını ifade ederek, “Selçuk Üniversitesinin geleceğe bakabilmesi için daha büyük yeşermesi ve bu çınarın daha iyi yerlere ulaşabilecek dallarını vermesi gerekiyor. Bu anlamda, Selçuk Üniversitesinin artık dikey büyümeyi değil, yatay büyümeyi veya teknolojik anlamda uluslararasılaşmasını, dijitalleşmesini diğer taraftan da üniversitemizin bilimsel ve uluslararası çalışmalarda biraz daha ön plana çıkmasını önemsiyoruz. Sanayi-üniversite iş birliğinin yanında toplumun sorun ve beklentilerine yönelik olarak Ar-Ge çalışmaları yapan bir üniversite olmasını hedefliyoruz. Binalaşmayı değil, bilimsel anlamda kaliteli, eğitim verebilen ve akademisyenlerimizin birçok alanda üniversitelerde olmayan imkânlarla birlikte bilimsel çalışmalarının desteklendiği bir üniversite olsun istiyoruz” diye konuştu.

“Üzerimizdeki sorumluluk ve yükün farkındayız"

Prof. Dr. Aksoy, Selçuk Üniversitesi birimlerinin birçok yeniliğe imza attığını anlattı. Üniversitenin hem kimliksel hem de fiziksel dönüşüm gerçekleştirdiğini dile getiren Prof. Dr. Aksoy, şunları söyledi: “Görevi devraldığımızda üniversite içerisinde parkların olmadığını gördük. Tıp Fakültesinde vefat eden öğrencimiz için ‘Merve Mercan Parkı’nı kuralım. Kendi bütçemiz yok ama buluruz.’ dedik. Selçuklu Belediyemiz tarafından Merve Mercan Parkımız, Kampüs Camii’nin yan tarafında oluşturulacak. Rektörlüğümüzün önündeki alanda hiçbir ağacı kesmeden koşu alanı oluşturuyoruz ve onun dönüşümünü sağlıyoruz. Yeşil kampüs, elektrikli araçlarımız ve atık suların geri dönüştürülmesi için atık arıtma tesisimizi kuruyoruz. Bununla birlikte kendi bütçemizle atık suları tekrar dönüştürüp kampüsümüzün sulamasını sağlıyoruz. Biz bir anlamda, yönetim olarak farklı bir yönetim imajı çizme gayreti içerisindeyiz. Üzerimizdeki sorumluluğun ve yükün farkındayız. Bu makamlar emanet ve gelip geçici makamlar. Hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Gücümüzü makamlardan değil de yapmış olduğumuz hizmetlerden, Bakî’nin dediği gibi ‘hoş sadâlar bırakarak’ almak istiyoruz.”

Prof. Dr. Aksoy, yönetim olarak tasarruf ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı konularına değer verdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Aksoy ve yönetimine hediye takdiminde bulunuldu. Toplantı genel değerlendirme, görüş ve öneriler bölümüyle sona erdi.
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