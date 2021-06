Selçuklu’ya yeni hafızlık merkezi daha kazandırıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin desteği ile yapımına başlanan İkra’r Hafızlık Merkezi dualarla açıldı.

Buhara Mahallesi’nde 3 bin 600 metrekare alanda yer alan merkez 24 derslik ve 300 öğrenci kapasitesinden oluşuyor. Geleceğin donanımlı nesillerinin yetişmesine katkı sağlayacak merkezde yemekhaneler, yatakhaneler, cami, açık ve kapalı spor salonları, akıl zeka oyunları, teknoloji ve tasarım odaları yer alıyor. Programın açılış konuşmasını yapan Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, İkra’r Hafızlık Merkezinin bugün itibariyle 200 öğrenci ile eğitme başladığını, hedefin günlük 500 talebeyi burada okutmak olduğunu söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Konya’nın birlik ve beraberliğin nimetlerini her alanda yaşadığını belirterek, “Açılışını yapacağımız İkra’r Hafızlık Merkezi de bu birliğin beraberliğin bereketi ve bize olan nimeti. Bu güzel eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak eğitime her fırsatta destek vermeye devam ediyoruz. Konya’mızda her işte olduğu gibi eğitim alanında tüm Türkiye’ye önderlik yapıyoruz. İkra’r Hafızlık Merkezimizle birlikte inşallah hafızlık merkezlerimiz ve Kur’an Kurslarımız da tüm Türkiye’ye örnek niteliğinde eğitim yuvaları olarak ortaya çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.

Yapımı tamamlanan hafızlık binası ile ilgili bilgiler veren Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge ise “Açılışımızda 200 öğrencimize ders verecek olan binamızda sınıflarımıza hem dini anlamda hem akademik anlamda önde gelen şahsiyetlerin isimlerini verdik. Bu sayede çocuklarımız eğitim alırken aynı zamanda hayal dünyalarının ve vizyonlarının yüksek seviyelere ulaşması hedeflenmiştir" dedi.

Konya’ya yakışır bir açılış için bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da "Gurur kaynağımız olan evlatlarımız hem akademik anlamda hem de dini anlamda kendilerini yetiştirecekler” dedi.

Konuşmaların ardından İkra’r Hafızlık Merkezi dualarla eğitme açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri merkezi gezdi.