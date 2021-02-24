Selçuklu’nun yeni eğitim ve kültür projeleri tanıtıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan eğitim ve kültür yatırımlarını ve yeni dönem projelerini düzenlenen tanıtım programı ile kamuoyu ile paylaştı.

Hayata geçirdiği örnek projelerle şehrin eğitim ve kültürel yaşamına değer katan Selçuklu Belediyesi, kadim medeniyet Selçuklu’dan aldığı güçle gelecek nesillerin yolunu aydınlatıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programında Selçuklu Belediyesi’nin eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerini, yatırımlarını ve projelerini anlattı.

Programa AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak’ın yanı sıra Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı.

Selçuklu Değerler Eğitimi programından ilham alıp, yeni başlangıçlara, yeni ufuklara gönül açtıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Biz; tarihimizden cesaret alarak, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı ile geleceğe adım attık. Geleceğimizi inşa ederken geçmişimize ait değerlerimizi asla unutmadık. Geleceğe güvenle bakan nesilleri tarihin ışığı ile aydınlattık. Çocuklarımızı değerlerimizle buluşturup, şahsiyetli ve karakterli bireyler yetiştirip, akıl, beden ve gönül bütünlüğü vizyonu ile onları geleceğe taşımak istedik. Selçuklu demek, eğitim demek. Selçuklu, geçmişten geleceğe medeniyet demek” dedi.

Eğitimin sadece okulda değil hayatın başlangıcından sonuna kadar devam eden bir süreç olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, eğitim, kültür ve sanat yatırımlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Başlangıçta yayın ve materyal desteği ile başlayan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’nın son iki yılda farklı bir boyut kazanarak çeşitli markaların üretilmesi ve okul dışı öğrenme ortamlarının hazırlanmasına olanak sağladığını belirten Ahmet Pekyatırmacı, çocuk kütüphanesi ile anaokulu ve ilkokula, Sille Tabiat Okulu ile anaokulu, ikinci ve dördüncü sınıflara , Sanat Tasarım Atölyesi ile okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitime, Trafik Eğitim Parkı ile dördüncü sınıflara yönelik eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü kaydetti. Çocuklar ve gençlerin yanı sıra hayat boyu öğrenme anlayışı ile tüm Selçuklu ’da yaşayan vatandaşlar için yeni projeleri olduğunu ifade eden Pekyatırmacı, Uzaktan Eğitim Destek Merkezleri’nin, Hatice Hatun Külliyesi ve Çocuk Mektebi’nin, Selçuklu Sosyal Gelişim ve Sanat Merkezi’nin, Selçuklu Şehir Kütüphanesi’nin ve Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "Tüm dünyanın iyi insanlara ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Angı, “Gerçekten biz kadim bir medeniyetin üzerinde bugünü yaşıyoruz ve geleceğe bakıyoruz. Bugün dünya iyi insanı arıyor bu iyi insanı yetiştirmek için çaba gösterenlere de Allah razı olsun demek düşüyor. Gerçekten dünyanın yaşadığı pek çok sıkıntının temeli insan odaklı. Biz insanı kamil noktaya taşıyabilirsek sadece ilmin cehaleti aldığı nesli değil, doğumdan ölüme kadar olan zamanda geriye güzel bir şeyler bırakan nesli de yetiştirmiş olacağız. Herkes aya giderken Türkler yaya diye eleştirilen bir yerden gençliği ufka baktırmaya ve umutla bu yürüyüşü tamamlamaya yönlendiren bir anlayış ve bir cumhurbaşkanımız var Allah ondan razı olsun. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dile konuştu.

Programın sonunda Selçuklu Belediyesince geleneksel hale getirilecek olan “İyi birey iyi toplum” ödülünün ilki hastane önünde gönüllü olarak çorba dağıtan Lokman Yıldız isimli vatandaşa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından takdim edildi. Ayrıca programa katılan öğrenciler atölyelerde kendi el emekleriyle ortaya çıkardıkları eserleri sahnede protokol üyelerine takdim etti.