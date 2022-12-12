Selçuklu’da yeşil dokuya 22 bin 500 yeni fidan daha kazandırıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Tatköy Mahallesinde 22 bin 500 fidan ve tohumu toprakla buluşturdu.

Selçuklu Belediyesi sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla ilçenin yeşil dokusuna katkı sağlamaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Tatköy Mahallesinde 3 bin 3750 karaçam fidanı, 3 bin 750 Toros sedir fidanı, 10 bin badem tohumu ve 5 bin meşe tohumu ekerek yeşillendirme çalışmalarına katkı sundu. Bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları devam edecek.

“Dikilen fidanlar toprağa hayat geleceğe nefes olacak”

Selçuklu Belediyesi olarak daha yeşil bir Selçuklu ilkesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Geleceğe bırakacağımız en büyük miras insanımızın rahat bir şekilde yaşayabileceği temiz ve yeşil bir dünya. Bu çerçevede Park Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bahar ve güz dönemlerinde gerçekleştirdikleri fidan dikim etkinliği ile de ağaçlandırma seferberliğine önemli katkı sağlıyorlar. İnşallah bu çalışmalar toprağa hayat, canlılara nefes olacak ve büyüyen fidanlar ormana dönüşecek. Geleceğimize emaneti hakkıyla teslim etmek için sürdürülen bu değerli çalışmalar Selçuklumuzun hava kalitesinin artmasına katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.