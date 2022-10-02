Selçuklu’da Yazır Kapalı Pazar açılışa hazırlanıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesine kazandırılan Yazır Kapalı Pazarı’nın resmi açılışı 4 Ekim Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Selçuklu Belediyesi, ilçe sakinlerinin ve pazar esnafının konforunu ön planda tutmak için inşa ettiği mevcut kapalı pazar yerlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Selçuklu’nun yoğun nüfuslu mahallerinden olan Yazır Mahallesinde yapımı tamamlanan Yazır Kapalı Pazar’ının resmi açılışı 4 Ekim Salı günü saat 11’de düzenlenecek program ile gerçekleşecek. 8 bin 758 metrekare alana sahip olan kapalı pazar bölge halkının ihtiyacını önemli ölçüde cevap verecek nitelikte oldu. Selçuklu Belediyesi, son dönemde açık pazar alanlarını kapalı ve modern hale getirirken bir taraftan da ilçenin farklı mahallerine yeni kapalı pazar alanları kazandırıyor. Modern altyapının fonksiyonel tasarımla birleştiği Yazır Kapalı Pazarı görsel estetiğin yanı sıra mevsim itibariyle yaz ve kış kullanım kolaylığı sağlayacak nitelikte oldu.

“Yazır Mahallemize modern bir kapalı pazar kazandırdık”

Selçuklu’daki pazar yerlerinin ilçe sakinlerinin ihtiyacına önemli ölçüde cevap verdiğini ifadeden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturmanın gayretindeyiz. Bu amaçla Selçuklu’da birçok mahallemizde bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayacak fonksiyonel kapalı semt pazarları kazandırdık. Selçuklu Belediyesi olarak tüm hizmetlerimizin temel amacı hemşehrilerimize konforlu bir yaşam sunmak. Kısa süre önce hizmete sunduğumuz kapalı pazar yerlerinden sonra Yazır Mahallemize de bir kapalı pazar yeri yaparak mahallemize kazandırdık. Bu konforu diğer mahallelerimize de kazandırmak amacıyla yeni projeler geliştiriyoruz. İnşallah Yazır Kapalı Pazarımızın resmi açılışını 4 Ekim Salı günü saat 11’de gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile vakti olan tüm hemşehrilerimi kapalı pazar açılışımıza davet ediyorum” dedi.

Yapımı tamamlanan Yazır Kapalı Pazar Yeri, 8 bin 758 metrekare olarak inşa edildi.