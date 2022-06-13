Selçuklu’da Yaza Merhaba ve Karne Şenliği sona erdi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin Kelebekler Vadisi Parkı’nda düzenlediği “Yaza Merhaba Karne Şenliği” sona erdi.

Eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte yorucu bir dönemi geride bırakan çocuklar için Yaza Merhaba Karne Şenliği düzenleyen Selçuklu Belediyesi Kelebekler Vadisi Parkı alanında kurduğu şenlik alanında 4 gün boyunca tüm çocuklara birbirinden renkli gösteriler, etkinlikler, konserler, atölye çalışmaları ile dopdolu bir şenlik yaşattı. Festivalin son gününde de çocukları yalnız bırakmayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı onlarla sohbet ederek etkinliklere eşlik etti. Şenlik alanına çocuklarıyla birlikte gelen veliler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek çocuklarının gönüllerince eğlendiğini yorucu ve stresli geçen eğitim yılının yorgunluğunu attıklarını, şenlikten veliler olarak kendilerinin de eğlendiğini dile getirdi. Şenlikte eğlenen çocuklar da düzenlenen etkinlikler, konserler sebebiyle Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

“Çocuklarımızın mutluluğu bizim de tüm yorgunluğumuzu alıyor”

Çocukların gözlerindeki mutluluğa vesile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklumuzda dolu dolu bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktık ve eğitim öğretim döneminin sonunda da dolu dolu günleri yaşıyoruz. 2 yıl süren pandemi kısıtlamalarının ardından çocuklarımız böyle bir şenliği hak etmişti. Biz de 4 gün süren çocuklarımızın, gençlerimizin hak ettiği bir şenlik düzenledik ve her birinin buradan eğlenerek memnun ayrıldığını gördüm. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olmak bizim de yorgunluğumuz alıyor” şeklinde konuştu.

Dört gün boyunca eğlence ve aktiviteyle dolu olan “Yaza Merhaba Karne Şenliği” Elif Buse Doğan konseriyle son buldu.