Selçuklu’da Teravih Buluşmaları devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin geleneklerinden olan “Teravih Buluşmaları” programı Kadir Gecesi’nin bereketiyle Kılınçarslan Mahallesi Kibrit Camisi’nde gerçekleşti.

Selçuklu’da Ramazan’ın ayrı bir güzelliği olan “Teravih Buluşmaları” Kadir Gecesi’nin bereketiyle birleşti. Bu çerçevede Kılınçarslan Mahallesi Kibrit Camisi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı onlarla hasbihal etti. Başkan Pekyatırmacı’ya teravih buluşmasında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Samed Safa Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Said Kıyak, AK Parti Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek eşlik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı teravih sonrası vatandaşların Kadir Gecesi’ni tebrik etti. Kadir Gecesi’ne erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, "Allah’ın biz müminlere bir ihsanı olan Ramazan gece ve gündüzü ile ayrı bir değer taşıyor. Kuran-ı Kerim’de ’Bin aydan daha hayırlı’ olduğu ifade edilen Kadir Gecesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Duaların kabul olduğu bu mübarek geceyi teravih buluşmalarımız çerçevesinde mahalle sakinlerimizle idrak ettik. Onlarla istişare edip, hasbihal etme imkanı yakaladık. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bizleri bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Gecemiz mübarek olsun. İnşallah bu ayın manevi iklimi ile Ramazan Bayramına kavuşmayı temenni ediyorum" dedi.