Selçuklu’da Teravih Buluşmaları devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Teravih Buluşmaları” çerçevesinde Yazır Mahallesi Yıldırım Beyazıt Camisi’nde vatandaşlarla buluştu.

Selçuklu’da Ramazan ayının manevi coşkusunun yaşandığı “Teravih Buluşmaları” Yazır Mahallesi ile devam etti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan ile birlikte Yıldırım Beyazıt Camisi’nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Altay ve Pekyatırmacı, onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Başkan Pekyatırmacı’ya Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan da eşlik etti.

“Ramazan ayının güzelliklerini hep birlikte yaşıyoruz”

Ramazan ayının iyilik, yardımlaşma ve bereket ayı olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ramazan ayında sabrın, yardımlaşmanın ve akrabaya yardım etmenin en güzel örneklerini yaşıyoruz. Ramazan ayı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından en güzel örneklerin yaşandığı, ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı özel günlerdir. Kurulan iftar sofraları, hep birlikte kılınan teravih namazları birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz manevi ortamlardır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan da Konyalıların Ramazan ayını tebrik ederek Ramazan Bayramı’na kavuşma temennisinde bulundu.